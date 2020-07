En días de mucho estrés, ansiedad, uso de mascarilla y protector facial, cambios en la alimentación o en las rutinas, la piel necesita un détox para lucir más saludable. Es aquí donde la naturaleza se vuelve una gran aliada, pues las frutas y plantas no solo son beneficiosas para la salud, sino también para la belleza.

Tener una piel bonita necesita de dedicación y de cumplir con la rutina diaria de limpieza e hidratación . Los expertos coinciden en afirmar que para considerarla saludable debe estar radiante y luminosa, rebosante, con textura fina y lisa pero, sobre todo, que no luzca reseca, ¿cómo lograrlo?

Las aguas florales o extractos de vegetales aportan una gran cantidad de nutrientes y ayudan a combatir la deshidratación. Si hablamos de las primeras, las más conocidas son el agua de rosas que posee propiedades antibacterianas, antiinflamatorias, es calmante y tonificante ideal para todo tipo de piel, además de ser un buen hidratante y revitalizante. Por otro lado está el agua de lavanda que regenera la piel, tiene propiedades antiinflamatorias, calmantes y refrescantes.

Las pieles jóvenes son las que pueden aprovechar aún más estos beneficios y para ello se ha creado un nuevo complejo vegetal que aporta bienestar y la protege de factores adversos.

“Se trata del Complejo Healthy Skin [In&Out], un fórmula única vegetal que incluye frutas y plantas. La combinación de estos dos activos vegetales contribuye a la nutrición de las células (IN) y a la descontaminación de éstas (OUT). El agua de coco bio reactiva la entrada de nutrientes a la célula y el extracto de rosa de Alpes protege y activa las células, ayudando a descontaminarlas. Se pensó en el agua de coco porque es rica en nutrientes esenciales, vitaminas, oligoelementos y minerales, se le considera una fuente de vida. La rosa de Alpes aporta propiedades sanas y buenas para la piel, y se encarga de detoxificar las células”, explican desde la marca francesa Clarins que ha sacado su nueva línea vegan-friendly y cruelty-free My Clarins con 9 productos.

Al agua de coco y el extracto de rosa de Alpes se añaden extractos de semillas de acerola (que devuelven la luminosidad de la piel), extracto de moringa (que limpia en profundidad) y el higo (que favorece la hidratación).

Recurrir a lo natural como aguas florales, frutas y extractos vegetales garantiza una dosis de nutrientes para la piel. (Foto: My Clarins)

Las texturas cremosas, aromas deliciosos, florales y afrutados, el frescor en bruma y en gel cuentan con un 88% de sus ingredientes de origen natural aportando vitaminas, minerales y oligoelementos esenciales para la piel y no se utilizaron componentes derivados de animales en su proceso de fabricación. Están a la venta en las tiendas de Saga Falabella en Perú.

