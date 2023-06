Las plantas de interior no solo nos permiten decorar el hogar, sino refrescarlo cuando se registran altas temperaturas. En MAG te damos a conocer algunas plantas que deberías tener para hacerle frente al calor.

En algunos países como en México se vienen registrando altas temperaturas, lo que puede provocar golpes de calor y quemaduras en la piel si no se tienen los cuidados respectivos. Si bien el aire acondicionado puede ayudar a hacerle frente a este problema, no es lo más recomendable si no disponemos de los recursos suficientes.

De acuerdo con los consejos de la creadora de contenido Andy Madrigal, puedes crear “corrientes de aire” abriendo las ventanas contrarias. No obstante, una forma natural y económica de refrescar nuestro hogar es recurriendo a las plantas de interior.

Las plantas de interior que refrescan tu hogar cuando hace calor

Algunas plantas de interior tienen la capacidad de purificar el aire y eliminar sustancias tóxicas muy fácilmente. Si te inclinas por las más grandes incluso puedes aprovechar sus sombras para colocarlas cerca de sus ventanas.

El helecho

Además de eliminar contaminantes como el benceno o xileno, esta planta puede generar humedad en el ambiente fácilmente. Se recomienda cultivar el hecho si tu casa es grande y, para cuidarla, debes tener en cuenta el empleo de luz no directa y agua frecuente.

La planta de helecho refresca tu hogar en temporada de verano. (Foto: Pexels/Alina Vilchenko).

Palma de bambú

Esta planta es un “purificador de aire” y puede eliminar las sustancias tóxicas del ambiente de manera efectiva. Es recomendable sobre todo en casas con techos altos, debido a que puede llegar a crecer hasta 2m. El riego debe ser abundante y el nivel de luz debe ser moderado.

Ficus

Es una planta que puede “mejorar la transpiración del hogar y eliminar la sensación de aire cargado”, según explica El Mueble. El riego debe ser moderado y la luz abundante, pero no directa.

Otras plantas que pueden otorgarle frescura a tu hogar son la sanseviera, el laurel o el aloe vera.