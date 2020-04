Así como en otras naciones, el Gobierno colombiano dispuso la entrega de un bono de 160.000 pesos para las familias vulnerables de su país con el propósito de que puedan afrontar la cuarentena que busca frenar el avance del nuevo coronavirus en su territorio.

Sin embargo, al considerar que este dinero es insuficiente por los días de aislamiento que vienen viviendo los ciudadanos, se decidió otorgar 80.000 pesos más a quienes ya recibieron el subsidio económico.

“La transferencia es de 240.000 pesos durante la cuarentena. Básicamente, la dividimos en dos pagos: uno de 160 mil y otro de 80 mil. El primer pago es el que ya ha arrancado y esperamos completar los dos giros muy pronto. Eso ya tiene una reserva presupuestal, los recursos salen del FOME (Fondo de Mitigación de Emergencias”, dijo el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Luis Alberto Rodríguez.

Un trabajador de la alcaldía de Bogotá usa un traje de protección para evitar infectarse con COVID-19, mientras realiza un censo en el vecindario de Egipto en Bogotá para saber cuántas familias deben recibir alimentos para evitarlos ir de compras durante la nueva pandemia (Foto: Diana Sánchez / AFP)

¿CÓMO SABER SI RECIBIRÉ 80.000 PESOS MÁS DEL INGRESO SOLIDARIO?

Rodríguez indicó que los 80.000 pesos adicionales se consignarán desde este 22 de abril a quienes ya recibieron los 160.000 pesos. Es decir, los beneficiarios con este nuevo monto serán única y exclusivamente los que ya cobraron o salieron en la lista del primer bono.

De otro lado, informó que este miércoles se iniciará la entrega que beneficiará a alrededor de 1.8 millones de hogares que no tienen cuentas bancarias. “Esperamos a partir del 22 de abril empezar a hacer los giros para los hogares que no están bancarizados, hogares que están ubicados en municipios en los que la bancarización no ha incrementado y por lo tanto no tienen una cuenta de ahorros, ni nada por el estilo”.

Como se recuerda, el Gobierno de Iván Duque creó el programa Ingreso Solidario para beneficiar a 3 millones de hogares que no hayan recibido ninguna otra ayuda, que no formen parte de los programas sociales Familias en Acción, Colombia Mayor, Jóvenes en Acción y Devolución del IVA, y que se encuentran en situación de pobreza extrema y vulnerabilidad.

Un trabajador de la salud que lleva un traje de bioseguridad toma la temperatura de un hombre durante un chequeo para el COVID-19 en barrio Nueva Floresta en Cali, Colombia (Foto: Luis Robayo / AFP)

¿CÓMO SABER SI SOY BENEFICIARIO?

Para acceder a esta ayuda económica no es necesario inscribirse. Los ciudadanos colombianos solo tienen que ingresar a ingresosolidario.dnp.gov.co y con su cédula identificar si son parte del grupo de beneficiarios.

PASOS A SEGUIR

Una vez que ingreses al portal, haz clic en el botón que dice “Consulte aquí si es beneficiario”. Luego debes digitar tu número de cédula y hacer clic en la casilla de “No soy un robot”. Da clic en “Buscar”. Inmediatamente la página te informará si te encuentras dentro de los elegidos. De lo contrario te saldrá: “No está en el listado de HOGARES beneficiarios del Ingreso Solidario". Si eres parte del grupo que recibirá la ayuda económica, te informarán los días y cómo cobrar el Ingreso Solidario.

IMPORTANTE. Si no fuiste elegido, realiza la búsqueda con los datos de todos los miembros de tu familia que puedan cumplir con los requisitos del programa.

Mujeres esperan que los trabajadores de salud realicen un chequeo del nuevo coronavirus, COVID-19, en el barrio de Nueva Floresta en Cali, Colombia (Foto: Luis Robayo / AFP)

¿CÓMO COBRAR EL INGRESO SOLIDARIO?

Si tienes cuenta bancaria recibirás un mensaje de texto que te indicará que el dinero ya fue depositado en tu cuenta y que puedes retirarlo en cajeros electrónicos o corresponsales bancarios cuando quieras.

Si no tienes cuenta en ningún banco recibirás por mensaje de texto las instrucciones para cobrar el dinero. Para esto se han habilitado plataformas digitales para reclamar el Ingreso Solidario en los bancos Bancolombia, Movii, Av Villas y Davivienda.

Las transferencias del Ingreso Solidario están exentas del gravamen a los movimientos financieros y del IVA.

Un soldado usa una máscara facial como medida preventiva contra la propagación del coronavirus COVID-19, en un punto de control en Bogotá (Foto: Juan Barreto / AFP)

¿EL BANCO COBRA COMISIONES POR EL INGRESO SOLIDARIO?

No le pueden cobrar nada. Los 160.000 pesos están exentos de impuestos o descuentos en las sucursales bancarias en las que se entregue. También está prohibido debitar dicho dinero para saldar otro tipo de deudas del beneficiario.

Las entidades que hayan aplicado débito automático o cobro de saldos de obligaciones a un beneficiario del Programa Ingreso Solidario deberán reintegrar el valor descontado dentro del día hábil siguiente", dice la resolución de la Superintendencia Financiera.

VIDEO RECOMENDADO

México llega a la fase 3 de la pandemia por coronavirus