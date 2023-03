Tras confirmarse hace unos días la renovación del contrato de Lionel Scaloni como entrenador de la Albiceleste, la selección argentina disputará dos amistosos para celebrar la obtención del título. El primero será hoy, 23 de marzo, frente a Panamá en Buenos Aires, y cinco días después contra Curazao en Santiago del Estero (norte).

Link para ver, Argentina – Panamá en vivo vía TyC Sports, en iPhone y Android

Para no perderte ninguna incidencia del amistoso fecha FIFA entre Argentina vs. Panamá en vivo que se realizará este 23 de marzo a las 20:30 horas local en Buenos Aires, puedes seguir la transmisión de TyC Sports o a su aplicación TyC Play, que es un canal de cable en la región argentina. Si no te encuentras en casa, entonces puedes acceder a TyCSportsPlay.com desde cualquier dispositivo móvil.

A qué hora juega la Selección Argentina vs Panamá y cómo ver el partido

Este jueves 23 de marzo la Selección Argentina enfrentará a Panamá en un amistoso internacional. Será el primer partido de la Scaloneta en el país tras la obtención de la Copa Del Mundo en Qatar 2022. Se disputará en el estadio Monumental desde las 20.30 y se podrá ver por TV Pública, TyC Sports y DirecTV Sports.

Horarios por país para mirar, Argentina – Panamá en vivo

Desde Argentina, podrás ver el Argentina – Panamá en vivo a las 20:30 horas

Desde Perú, podrás ver el Argentina – Panamá en vivo a las 18:30 horas

Desde Ecuador, podrás ver el Argentina – Panamá en vivo a las 18:30 horas

Desde Colombia, podrás ver el Argentina – Panamá en vivo a las 18:30 horas

Desde Venezuela, podrás ver el Argentina – Panamá en vivo a las 19:30 horas

Desde Bolivia, podrás ver el Argentina – Panamá en vivo a las 19:30 horas

Desde Brasil, podrás ver el Argentina – Panamá en vivo a las 18:30 horas

Desde Chile, podrás ver el Argentina – Panamá en vivo a las 18:30 horas

Desde Uruguay, podrás ver el Argentina – Panamá en vivo a las 18:30 horas

Desde Paraguay, podrás ver el Argentina – Panamá en vivo a las 18:30 horas

Para que esperes con tranquilidad la hora del partido, aquí te ponemos un video de cómo Lionel Messi se escapó de los fans para llegar al entrenamiento de la albiceleste para el Argentina vs Panamá.