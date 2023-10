Recordar a una persona fallecida con palabras no siempre resulta una tarea sencilla, más aún si no sabes cómo ordenar tus ideas y expresar tus sentimientos. Si vives en México o eres latino en Estados Unidos de seguro sabes que este 1 y 2 de noviembre es el Día de Muertos, una fecha más que especial en el calendario que nos permite recordar a nuestros seres queridos. Para seguir con la tradición, aquí te dejo un listado de frases cortas que podrás usar si no sabes qué escribir o qué decir en esta efemérides.

Si bien muchos recuerdan a sus fallecidos en el Día de Todos los Santos, en el país azteca se hace en la festividad que marca el tránsito de las ánimas y su regreso temporal a la tierra, para lo que se preparan altares y rituales, siguiendo la visión indígena.

Es aquí donde los mexicanos toman la muerte como un proceso natural de la vida, con respeto y sin temor, reflexionando sobre su propia vida, pero también como una oportunidad de agradecer. Es justamente en este punto que resulta vital valorar el papel que jugó un ser querido, familiar o amigo en este plano y dedicarle mensajes inspiradores. Para ello podrás usar una de estas frases en Día de Muertos para dedicarles unas palabras en las redes sociales, escribirles una carta e incluso hablarles si los visitas en un cementerio o panteón.

Frases cortas en Día de Muertos

“Mientras viva, tú también vivirás para siempre en mi recuerdo”.

“Siempre tendré presente tu cuerpo y tu voz, aunque pase el tiempo y no te encuentre entre nosotros, tu alma sigue conmigo”.

“Solo se muere cuando se olvida, y nosotros nunca te olvidaremos”.

“Al diablo la muerte mientras la vida nos dure”.

“La muerte no llega con la vejez, sino con el olvido”.

“No olvides a tus muertos pues ellos siempre están cerca de ti”.

“La muerte no es lo opuesto a la vida, sino una parte de ella”.

“La muerte no es algo que se supera, es algo que se acepta”.

“Recordar es volver a vivir, recordar a los que se fueron es mantenerlos vivos”.

“Día de Muertos es alegría... ¡pues ni la muerte nos separa de los que amamos!”.

Frases célebres en Día de Muertos

“Vivir en los corazones que dejamos atrás no es morir” - Thomas Campbell.

“Al igual que un día bien aprovechado trae buen sueño, una vida bien aprovechada trae una muerte feliz” - Leonardo da Vinci.

“La muerte no llega con la vejez, sino con el olvido” - Gabriel García Márquez.

“La muerte mexicana es el espejo de la vida de los mexicanos. Ante ambas el mexicano se cierra, las ignora” - Octavio Paz.

“Algo hay tan evidente como la muerte y es la vida” - Charles Chaplin.

“No es que me asuste la muerte. Es tan sólo que no quiero estar allí cuando suceda” - Woody Allen.

Frases divertidas en Día de Muertos

“El muerto al pozo y el vivo al gozo”.

“De muertos y tragones están llenos los panteones”.

“No estaba muerto, andaba de parranda”.

“El muerto a la sepultura y el vivo a la travesura”.

“Al muerto y al consorte, a los tres días no hay quien los soporte”.

Frases mexicanas sobre la muerte

“Los muertos se van cuando el olvido los sepulta”

“La muerte es lo único que tenemos seguro”

“Uno propone, Dios dispone, llega la muerte y todo lo descompone”

“El que por su gusto muere hasta la muerte le sabe”.

“El que por su gusto muere, hasta la muerte le sabe”

“Colgó los tenis”

" Ya se petateó”

“Peló los dientes”

“Ya entregó el equipo”

Imágenes para enviar en Día de Muertos 2023 en México

El Día de Muertos se celebra en todo el mundo el 2 de noviembre. (Foto: frasesconemocion)

Estas son algunas imágenes para enviar por WhatsApp por el Día de Muertos. (Foto: frasesconemocion)

¿Quieres mandar una frase por el Día de Muertos 2023? Aquí algunas para enviar por WhatsApp. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Frases por el Día de Muertos: imágenes y mensajes para dedicar el 2 de noviembre (Foto: Pinterest).

Si este contenido te interesó, también tenemos una amplia selección con las mejores frases de amor a distancia para esa persona especial, frases que hay que evitar utilizar durante una discusión de pareja, las mejores frases de amor para dedicar y enamorar a cualquiera persona, las mejores frases de las películas de Barbie, entre otras.