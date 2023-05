El café es una de las bebidas preferidas por millones de personas y, por ese motivo, no sorprende que en las casas haya frascos con los granos de este alimento. Sin embargo, cuando estos tarros quedan vacíos no se le suele dar ningún uso adicional. En MAG te compartimos las mejores ideas para que le saques el máximo provecho.

Los frascos de vidrio son ampliamente utilizados por diversas compañías para proteger en el contenido. Este material es 100% reciclable y reutilizable, por lo que no es recomendable que los deseches cuando estén vacíos.

En anteriores oportunidades te compartimos ideas para que reutilices los frascos de crema y de perfume. Hoy, te explicamos de qué manera puedes sacarle el máximo provecho a los tarros de café que no utilizas.

¿Cómo reutilizar frascos de café?

Antes de utilizar los frascos de café, debes retirar las etiquetas y lavar los tarros muy bien. Dicho esto, te compartimos los proyectos de Manualidades para ti.

Envase para jabón líquido

Convierte tu frasco de café en u envase de jabón líquido. Tan solo necesitas reciclar una tapa de shampoo, pintura para telas de los colores de tu preferencia y una calcomanía para decorar el cristal. Una vez que hayas seguido los pasos de Manualidades para ti rellena el envase con jabón líquido.

Organizador

Si lo que buscas es un práctico organizador para colocar artículos pequeños, un frasco de café te servirá de gran ayuda. Necesitas para este proyecto pintura acrílica y una calcomanía para decorar el cristal.

Guarda especias

Si no cuentas con mucho tiempo y no tienes un recipiente para guardar tus especias o condimentos, no hay nada mejor que un frasco de café. Eso sí, te recomendamos que pongas una etiqueta en cada tarro para que diferencies rápidamente los alimentos.

¿Este truco casero te pareció interesante y aprendiste un poco más sobre la limpieza y el cuidado de tu hogar sin invertir mucho dinero? Como este ‘hack’, hay otro tipo de utilitarios que serán de tu agrado. Te invitamos a conocerlos y ponerlos en práctica. Para ello, solo tienes que entrar en el siguiente enlace para más trucos caseros en Mag, y listo. ¿Te animas?