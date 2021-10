Las emociones continúan día a día en cada capítulo de la telenovela “Inocentes” (“Masumlar Apartmani”, en su idioma original), motivo por el cual los fanáticos de esta exitosa producción turca se mantienen muy pendientes de lo que acontece con sus personajes favoritos en el drama otomano.

La telenovela “Inocentes” o conocida en algunos países como “Almas heridas” ha conseguido ubicarse como una de las mejores producciones que se emiten en España mediante la cadena televisiva Antena 3.

En ella se puede ver la historia de una pareja que está destinada al amor y donde además se aprecia que el tema principal de esta producción son las enfermedades psicológicas de cada uno de sus personajes, a raíz de una complicada y triste infancia. Otro detalle resaltante es que para las grabaciones se usó varios lugares de Estambul y estuvo protagonizada por Farah Zeynep Abdullah y Birkan Sokullu.

El profesor Naci, el gran amor de Safiye en la telenovela turca “Inocentes” (Foto: Antena 3/ YouTube)

5 COSAS QUE SUCEDIERON ESTA SEMANA EN “INOCENTES”

Si bien los fanáticos no se pierden ni un solo capítulo de la telenovela “Inocentes”, hay quienes por algún motivo no pudieron ver algunas de las escenas de esta emocionante producción. Por ello, aquí te contamos 5 cosas que ocurrieron durante esta semana.

5. NACI RECIBE LA VISITA DE SU HIJA TOMRIS EN EL HOTEL

El profesor Naci quien se ha instalado en el hotel donde busca tranquilidad, es sorprendido por su hija Tomris, quien nació producto de la relación con Gülru.

El cariño de la pequeña hacia su padre es muy grande y decide ir a buscarlo. Naci le consulta cómo es que logró ubicarlo y la respuesta de la menor es que oyó a su madre decir dónde vivía. Es así que le pide a su padre ingresar al departamento del hotel. “No tienes ninguna foto mía”, le dice Tomris.

Además, le pide quedarse en el lugar. “¿Puedo quedarme a vivir contigo?”, le dice la menor.

El profesor Naci es el padre de Tomris quien le pide que regrese a casa. (Foto: Antena 3/ YouTube)

4. GÜLBEN LE PIDE A NACI QUE NO COMETA UN ERROR

Luego que Naci fue visto conversando con su exesposa Gülru, es Gülben quien se arma de valor y decidida a preguntarle sobre quién era la mujer con la que dialogaba acude en su búsqueda.

Para ello decide ir al hotel donde el profesor reside con el objetivo de que le responda toda la verdad. “¿quién era esa mujer que estaba en su habitación?, ¿acaso tu habitación es un espacio público donde cualquier puede entrar?”, le reclama Gülben.

Asimismo, le pide que no cometa “un error” al irse con otra mujer. También le confiesa que ella ha apostado por él.

3. SAFIYE ENCUENTRA FOTOS DE LA BODA DE INCI Y HAN

Luego que Safiye corriera tras la hija de Naci (Tomris) por la azotea para que no se lastimara encuentra un lugar que Han había construido para Inci. Allí encuentra fotografías de la boda de ambos.

La gran sorpresa afecta a Safiye quien se da cuenta que la pareja construyó su lugar secreto lejos de la familia.

2. GÜRU LE PIDE A NACI QUE REGRESE CON SU HIJA

Gülru encara a Naci y antes de expresarle lo mucho que su hija lo necesita le hace varias preguntas sobre quien sería su nuevo amor, Safiye.

“Solo hay una razón por la que abandonarías a tu hija y era verdad. Has conseguido instalarte cerca de ella ¿Qué ha hecho? ¿Se ha sorprendido de verte después de tanto tiempo?, ¿aún vive con su familia?, ¿sigue soltera? Que bien me alegro por ti”, le indica.

Naci hace caso omiso al interrogatorio y le pregunta a Gülru cómo está su hija Tomris. Su exesposa le dice que no esta bien desde que él se fue. “Por eso he venido hasta aquí, la niña no ha dicho ni una palabra desde que te fuiste”, dice Gülru.

Antes de irse le suplica a Naci que regrese con la pequeña a pesar que a ella (Gülru) no la quiera.

En "Inocentes", Ezgi Mola interpreta a Safiye Derenoglu, una mujer que está obsesionada con la limpieza, moralidad y le gusta controlar a su hermana menor (Foto: OGM Pictures)

1. TOMRIS LE PREGUNTA A NACI: ¿POR QUÉ TE FUISTE?

En la visita que Tomris le hace a su padre en varias ocasiones le pide una oportunidad para quedarse con él pero ante la negativa la pequeña le pide a Naci que le muestre las fotos que tiene de ella.

Luego de ella Naci decide ir a visitar a Tomris quien está encerrada en su cuarto. Tras varios minutos de estar encerrada Tomris sale de la habitación y llorando abraza a su padre.

“Los padres de muchos niños se divorcian pero ningún padre se marcha tan lejos. ¿Por qué te fuiste? Estas muy lejos de mi”, le dice Tomris.