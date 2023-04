Aunque los gatos suelen ser muy independientes, se sienten cómodos cuando están en el regazo de sus dueños y reciben caricias. Si has notado que tu mascota babea durante ese ínterin, no te alarmes. En MAG te explicamos las principales causas de esa conducta.

A diferencia de los perros y otras mascotas domésticas, los gatos tienen una forma particular de relacionarse con sus dueños. No siempre buscan las caricias, hay momentos en los que prefieren esconderse o descansar en un sitio poco visible.

No obstante, cuando viene a hacerte compañía y se coloca en tu regazo, lo único que quiere es recibir cariño. La tranquilidad del minino se ve reflejada cuando “amasan” con sus patas a sus dueños y ronronean, sobre todo antes de una siesta, o incluso cuando “babean”. En lo posible, los expertos no recomiendan acariciarle su vientre, pues no se sientes cómodos con esta parte.

¿Por qué tu gato babea cuando recibe caricias?

De acuerdo con Experto Animal, la salivación en los gatos no es una conducta extraña. Es decir, la baba en los mininos aparece como un reflejo positivo frente a estímulos y situaciones, por ejemplo, cuando reciben caricias.

En ocasiones, los gatos también pueden babear cuando perciben el aroma de su comida favorita.

Sin embargo, si la baba en los gatos es repetitiva y repentina puede tratarse de un síntoma de intoxicación, por lo que debes llevar al animal de inmediato al veterinario más cercano.

¿Cómo distinguir la secreción por ‘emoción’ de una patología? Las gotas en formato de líquido son pequeñas y transparente; tampoco huelen mal ni son pegajosas.

¿Este truco casero te pareció interesante y aprendiste un poco más sobre la limpieza y el cuidado de tu hogar sin invertir mucho dinero? Como este ‘hack’, hay otro tipo de utilitarios que serán de tu agrado. Te invitamos a conocerlos y ponerlos en práctica. Para ello, solo tienes que entrar en el siguiente enlace para más trucos caseros en Mag, y listo. ¿Te animas?