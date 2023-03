Los huaicos y lluvias en el Perú han afectado el inicio del año escolar, por lo que medio millón de estudiantes todavía no han podido ingresar a las aulas. Así lo manifestó el ministro de Educación, Óscar Becerra, en un colegio de Los Olivos, donde hizo una ceremonia simbólica por el regreso a clases. La emergencia por los desbordes y otros incidentes, en el contexto del ciclón Yaku, no ha permitido que un grupo de centros educativos no puedan abrir sus puertas para los alumnos.

El titular del Ministerio de Educación (Minedu) explicó que se han reportado 50 aulas afectadas por las precipitaciones. Además, han habido 10 colegios que han sido utilizados para albergar a los damnificados por las lluvias de marzo.

En un comienzo, las clases a nivel nacional estaban programadas para el lunes 13 de marzo. Sin embargo, por los fenómenos naturales, fueron pospuestas para el 20 de marzo, mientras que los centros educativos que no habían sido afectados podían continuar con el dictado de clases.

De esta manera, las cerca de 3.5 millones de instituciones educativas continuaron con el cronograma educativo. Del resto, la mitad empezó sus actividades educativas el lunes 20. ¿Qué pasará con los demás colegios afectados? El funcionario Becerra explicó lo que el Minedu tiene en mente.

El colegio Felipe Santiago Esteños de Chaclacayo fue afectado por huaicos (Foto: Joel Alonzo)

¿CUÁNDO EMPEZARÁN LAS CLASES PARA LOS COLEGIOS AFECTADOS POR LLUVIAS Y HUAICOS?

El ministro de Educación, Óscar Becerra, manifestó que los restantes colegios afectados por lluvias y huaicos iniciarán clases el lunes 27 de marzo, después de que se hayan mitigado los efectos de los fenómenos naturales en el Perú.

“Los que faltan, van a poder empezar el lunes 27 y otros en modalidad virtual”, manifestó Becerra en una actividad en el colegio José Abelardo Quiñones de Los Olivos, donde aprovechó para dar un mensaje y tomarse fotografías con los estudiantes.

Becerra detalló que el 75% de escuelas, a partir del lunes 20, ya se encuentran dando clases y que el resto lo hará de manera progresiva la semana siguiente. En el caso de que no puedan hacerlo, se tomarán más medidas para que los niños puedan retomar sus estudios.

Escolares regresaron al colegio María Auxiliadora de Breña (Foto: Jorge Cerdan)

¿SE ENTREGARÁN EQUIPOS A LOS ESTUDIANTES AFECTADOS?

Sí, de acuerdo al ministro Becerra, se entregarán tablets precargadas “para que no requieran conectividad” para los estudiantes de los colegios que no puedan empezar sus clases por las lluvias y huaicos en el territorio peruano.

“(...) Si tampoco esto se pudiera, que sería en una minoría de colegios, haremos planes de recuperación de aprendizajes a lo largo del año”, precisó Becerra.