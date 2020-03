Nadia Verónica, la mexicana que debía participar del 8M pero que fue asesinada el mismo día a tiros

Lo que debió significar un día para repudiar la ola de crímenes contra mujeres en México, se convirtió en uno que se llevó la vida de otras nuevas víctimas.

Y es que para el 8 de marzo, fecha en la que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, se había programado un paro de actividades ante la ola de feminicidios en el país aztecas; sin embargo, este se convirtió en uno que sumó el número de muertes por violencia de género.

El nuevo caso fue el Nadia Verónica Rodríguez Saro Martínez, de 23 años, quien fue acribillada cuando se dirigía la madrugada del domingo 8 de marzo a su vivienda tras haber asistido a una reunión. Ella iba a participar, horas más tarde, de la protesta denominada “Un día sin mujeres”.

Pero ¿qué fue lo pasó exactamente? A continuación, te contamos todo lo que se sabe hasta el momento de este nuevo crimen que apagó la vida de esta muchacha universitaria.

La joven iba a participar de las protestas contra la violencia de género y feminicios en el país azteca (Foto: Facebook)

ACRIBILLAN A JOVEN

La madrugada del 8 de marzo, Nadia Verónica retornaba a su casa después de haber dejado en su vivienda a una amiga con la que asistió a una reunión; sin embargo, ella jamás pudo llegar a su destino, pues en el camino, el carro en el que se trasladaba fue interceptado por otra unidad de donde le dispararon a quemarropa.

El asesinato ocurrió en la carretera que conduce a la comunidad La Ordeña, muy cerca del entronque de la colonia Lomas del Prado.

La policía tomó conocimiento del hecho de sangre a las 2:27 a.m. y tras constituirse al lugar hallaron en la vía un automóvil Ford gris con impactos de bala por el lado del conductor. En el interior estaba el cuerpo de la joven con varios disparos.

REACCIÓN DE FAMILIARES

Bernardo Rodríguez, padre de la universitaria, confirmó la noticia a través de sus redes sociales. “Con mucho dolor les comunico que mi hija fue víctima de un asesinato. Estoy destrozado, aún no lo puedo creer”.

Posteriormente, Araceli Rodríguez, tía de la joven, también se pronunció en su cuenta de Facebook. “Un día como hoy, destrozan nuevamente a otra familia. Un día como hoy, apagaron otra luz. Un día como hoy debería retumbar en todos los rincones ¡no más violencia!”.

Por su parte, la Universidad Iberoamericana donde Nadia Verónica estudiaba Relaciones Internacionales emitió un comunicado lamentando su muerte. Sin embargo, lo escrito en el documento fue cuestionado por varias personas cuando leyeron “fallecimiento”, en lugar de asesinato. “No falleció, la mataron”, dijo el usuario @gerardodelavega en Twitter; mientras que @PinaaFX señaló: “Feminicidio, se le dice. Tengan un respeto por ella y por todas las mujeres”.

Nadia Veronica fue interceptada por un carro cuando retornaba a su vivienda y le dispararon (Foto: Facebook)

NADIA VERÓNICA HABLABA CON SU PAREJA CUANDO FUE ASESINADA

El momento que acabaron con la vida de Nadia Verónica, ella se encontraba conversando telefónicamente con su novio Carlos Pérez Arredondo, con quien tenía una relación de siete años. Él narró en un extenso mensaje de Facebook cómo inició su relación hasta el momento en el que escuchó los disparos y perdió comunicación con su amada.

“Te juro que sentí una impotencia la madrugada de hoy [8 de marzo] cuando me pediste que te acompañara. Y aunque no estaba físicamente me pediste que si podíamos hablar por teléfono, mientras llegabas a tu casa (a lo cual yo encantado de hablar por teléfono). No pasaron ni dos minutos cuando me estabas preguntando cómo me había ido en road trip y en eso escuché lo que no quería aceptar: una maldita ráfaga de una pistola, el silencio llegó y dejaste de contestarme; yo gritándote en el teléfono que si estabas bien, mandándote mensajes y ya no pude volver a escuchar tu voz”, escribió.

Posteriormente añadió: “Me da rabia y coraje que fueras tú. Me da coraje no poder hacer nada en ese instante cuando supe que algo no estaba bien. Tenías tu cita de tu visa en unos cuantos días y ya estábamos planeando las cosas para cuando te la dieran (…), pero solo se quedarán en sueños porque le arrebataron la vida al amor de mi vida. Gordi, yo sé que estás en el cielo porque eso es lo mínimo que te mereces y por favor dame fuerzas para afrontar esta situación que me está matando por dentro. Siempre te amare gordita, fuiste lo mejor que me ha pasado. Te llevas todo mi corazón con tu partida”.

El mensaje que publicó el joven en su red social empieza con “29 de octubre de 2012”, fecha en la que inició su relación con la universitaria. Desde ese momento hace un recuento de todo lo vivido con Nadia Verónica. A pesar de que vivieron experiencias gratificantes, también recordó cuando tuvieron que distanciarse el instante que él se fue a vivir al extranjero, por lo que llevaron una relación a distancia; sin embargo, los problemas comenzaron y se dieron un tiempo por cerca de tres años, pero tras darse cuenta que eran el uno para el otro, retomaron su romance hace dos meses, pero todo se acabó con el crimen de la joven.

¿UN SIMPLE EXPERIMENTO O PRESAGIO DE SU MUERTE?

Dos días antes de su asesinato, Nadie Verónica había subido una publicación en sus redes sociales donde simulaba haber sido víctima de violencia de género con el propósito de concientizar sobre la violencia que viven las mujeres en México. En ella se veía su imagen con la frase “Desaparecida” y un mensaje para sus padres.

“Mami, papi, hermano. Si algún día soy yo, quédense con la mejor imagen de mí, recuérdenme como yo a ustedes los recordaré, porque no soy un cuerpo tirado y lastimado, porque mi ser no vive en la foto que pasan en los medios de comunicación creando morbo y mucho menos hagan caso a comentarios machistas que hablarán de mí en las redes sociales”, escribió.

"Si algún día soy yo sepan que jamás me rendí, que peleé hasta mi último aliento y su imagen siempre estuvo presente, que disfruté de mi vida, que reí y bailé hasta cansarme, que amé todo lo que hacía, que alcé mi voz y no me quedé callada, que realmente pensaba que el mundo podía cambiar, pero terminó quitándome la vida”, continuó.

"Si algún día soy yo, por favor cuiden con el alma a mi sobrina porque yo quise ser un ejemplo para ella y sobre todo enséñenle a no vivir con miedo y a luchar por su vida. PORQUE SI ALGÚN DÍA SOY YO, QUIERO SER LA ULTIMA. UnDiaSinNosotras #9deMarzoIberoLeon”, finalizó.

Ella iba a unirse a las movilizaciones del 8 de marzo en México en contra de los feminicidios en su país.

Nadie Verónica y el mensaje para crear conciencia sobre la violencia contra las mujeres en su país (Foto: Redes sociales)

VIDEO RECOMENDADO

Protestas en México ante ola de feminicidios