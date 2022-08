Netflix afina su plan más económico con anuncios para poder superar su peor crisis. De la mano con Microsoft, la plataforma viene soltando a cuentagotas lo que será este tipo de suscripción: ahora se conoce el precio y cómo se presentarán la pauta publicitaria. Aquí te lo contamos.

La plataforma planea embolsarse más de 8 mil millones de dólares con esta estrategia para el año 2027 y así volver a respirar tras la pérdida de 970 mil suscriptores en el segundo trimestre de 2022, de acuerdo con su informe presentado en 19 de julio 2022.

Y es que hoy en día hay una dura competencia con la aparición de Walt Disney Co. , Amazon.com Inc. y HBO Max de Warner Bros. Discovery Inc. Conoce más de lo que se viene en Netflix.

¿CUÁNTO COSTARÁ EL NUEVO PLAN DE NETFLIX CON PUBLICIDAD?

El plan de suscripción de Netflix con anuncios costaría entre 7 y 9 dólares al mes, la mitad de lo que cuesta la actual suscripción más popular sin anuncios (US$15,49), de acuerdo con el portal Bloomberg. Estaría disponible desde finales del 2022.

El director de operaciones y responsable de productos de Netflix, Greg Peters, en una anterior oporutunidad ha indicado que este plan atraerá a muchos millones de futuros abonados en todo el mundo.

“Nuestro ARM global ha crecido a una tasa anual compuesta del 5 % entre 2013 y 2021, por lo que ahora tiene sentido ofrecer a los consumidores una opción de menor precio con anuncios, si así lo desean”. explicó.

¿CÓMO SE EMITIRÁN LOS ANUNCIOS EN LA VERSIÓN MÁS ECONÓMICA DE NETFLIX?

De acuerdo con Bloomberg, la idea es que aparezcan unos cuatro minutos de anuncios por hora, al igual que ha anunciado Disney+ para su plan con anuncios.

En el caso de Netflix, la publicidad aparecerá antes y durante el visionado de los contenidos, pero no después. La empresa, además, ha declarado que los anuncios no serán demasiado personalizados, sino que la mayoría de usuarios verán los mismos, y que procurarán que los mismos anuncios no se repitan continuamente, sino que vayan variando.

¿SE PODRÁN VER TODOS LOS CONTENIDOS EN LA VERSIÓN MÁS ECONÓMICA DE NETFLIX?

Aunque las producciones propias de Netflix están salvadas, no todos los contenidos llegarán a la opción más económica, pues tendrá una lista más reducida.

No todo el contenido estará disponible en Netflix (Foto: Getty)

¿CUÁLES SON LOS PLANES ACTUALES DE NETFLIX?

Los planes de pago actuales son los siguientes, que se puede utilizar en tv, celular, tableta y computadora:

Básico: US$9.99 (uso en un dispositivo).

Estándar: U$15.49 (uso en dos dispositivos).

Premium: US$19.99 (uso en cuatro dispositivos).

Todos los usuarios pueden descargar hasta 100 programas de TV y películas seleccionadas a la vez por dispositivo desde la aplicación de Netflix. Además, pueden ver el contenido sin publicidad y recibir sugerencias personalizadas.