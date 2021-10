Para ver fútbol en vivo online te damos a conocer los canales de televisión, links para descargar las aplicaciones móviles y otras maneras para seguir los partidos en vivo de todas la ligas internacionales, ya sea Champions League, Europa League, Liga Profesional Argentina, Liga 1 Betsson, LaLiga Santander, Premier League, Ligue 1, Serie A, Liga MX, Liga Pro, Torneo BetPlay, Campeonato Plan Vital, Eliminatorias Qatar 2022 y más.

Después de una maratón de partidos por Eliminatoria Qatar 2022, hoy, martes 19 de octubre continúa la tercera fecha de la Champions League con partidos atractivos con miras a clasificar a octavos de final. PSG vs Leipzig y Shakhtar vs Madrid protagonizan la tarde en sus respectivos grupos.

La siguiente lista publicada líneas más abajo corresponde a los partidos en vivo por día. Estos eventos son transmitidos por los dueños de los derechos, los mismos que se podrán ver en muchas plataformas como TV, TV por cable y teléfonos móviles por apps. Así que no te pierdas el calendario de fútbol de la semana.

Debajo de la programación completa de partidos en vivo, te damos a conocer todas las maneras para ver fútbol hoy en directo y online por diferentes plataformas. Conoce cada una de ellas para que estés al tanto de cómo y dónde seguir los eventos por televisión, celulares, tablets y otros dispositivos.

¿A QUÉ HORA JUEGAN LOS PARTIDOS EN VIVO; CÓMO Y DÓNDE VER FÚTBOL HOY?

Martes, 19 de octubre

Champions League

11:45 horas | Beşiktaş vs Sporting CP | ESPN2 Sur, Star+, ESPN Andina

11:45 horas | Brujas vs Manchester City | ESPN Sur, Star+, ESPN2 Colombia

14:00 horas | Porto vs Milan | Star+, HBO Max, DAZN

14:00 horas | PSG vs RB Leipzig | ESPN Sur, Star+, Estádio TNT Sports

14:00 horas | Ajax vs Borussia Dortmund | Star+, HBO Max, DAZN

14:00 horas | Inter de Milán vs Sheriff | ESPN2 Sur, Star+, ESPN Andina

14:00 horas | Atlético Madrid vs Liverpool | Star+, Space Brazil, HBO Max, DAZN

14:00 horas | Shakhtar Donetsk vs Real Madrid | ESPN3 Sur, Star+

UEFA Europa League

9:30 horas | Celtic vs Ferencváros | ESPN2 Sur, Star+, ESPN Andina, Star+

Superliga Argentina

12:30 horas | Platense vs Rosario Central | AFA Play, Fanatiz USA, Paramount+

14:45 horas | Unión Santa Fe vs Racing Club | AFA Play, Fanatiz USA, Paramount+

17:00 horas | Patronato vs Defensa y Justicia | AFA Play, Fanatiz USA, Paramount+

19:15 horas | Central Córdoba SdE vs Vélez Sarsfield | AFA Play, Fanatiz USA, Paramount+

Bolivia - Liga de Futbol

14:00 horas | Real Potosí vs Oriente Petrolero | Tigo Sports Bolivia

16:15 horas | Royal Pari vs The Strongest | Tigo Sports Bolivia

19:00 horas | Bolívar vs San José | Tigo Sports Bolivia

Chile - Primera División

16:30 horas | Audax Italiano vs Ñublense | Estadio TNT Sports, TNT Sports HD

19:00 horas | O’Higgins vs Melipilla | Estadio TNT Sports, TNT Sports HD

Brasil - Serie B

17:00 horas | Londrina vs Goiás |SPO Internacional, Fanatiz Brasileirão

19:30 horas | Coritiba vs Sampaio Corrêa | SPO Internacional, Fanatiz Brasileirão

Liga MX

17:00 horas | Querétaro vs Monterrey | fuboTV, TUDN USA, TUDN.com, TUDN App

19:00 horas | Puebla vs Mazatlán | ESPN Norte, TUDN.com, TUDN App, Star+

19:05 horas | América vs Santos Laguna | fuboTV, TUDN USA, UniMás, TUDN.com

21:05 horas | Atlas vs Cruz Azul | fuboTV, TUDN USA, UniMás, TUDN.com

España - Segunda Division

12:00 horas | Cartagena vs Sporting Gijón | Arena Sport 3, Movistar+, Gol

12:00 horas | Huesca vs Málaga | PrimeTel 2, Movistar+, TV2 Play Denmark

14:00 horas | Tenerife vs Eibar | Movistar+, Movistar Laliga

Miércoles, 20 de octubre

Champions League

11:45 horas | Salzburg vs Wolfsburg | ESPN2 Sur, Star+, ESPN Andina

11:45 horas | Barcelona vs Dynamo Kyiv | ESPN Sur, Star+, ESPN2 Colombia

14:00 horas | Lille vs Sevilla | ESPN3 Sur, Star+, HBO Max

14:00 horas | Zenit vs Juventus | ESPN2 Sur, Star+, ESPN Andina

14:00 horas | Chelsea vs Malmö FF | Star+, HBO Max, DAZN

14:00 horas | Young Boys vs Villarreal | Star+, HBO Max, DAZN

14:00 horas | Benfica vs Bayern München | Star+, HBO Max, DAZN, BT Sport ESPN

14:00 horas | Manchester United vs Atalanta | ESPN Sur, Star+, ESPN2 Colombia

UEFA Europa League

9:30 horas | Spartak Moskva vs Leicester City | ESPN2 Sur, Star+, ESPN Andina, Star+

Superliga Argentina

12:30 horas | Arsenal vs Gimnasia La Plata | AFA Play, Fanatiz USA, Paramount+

14:45 horas | San Lorenzo vs Lanús | AFA Play, ESPN (Brasil), GUIGO

17:00 horas | Banfield vs Huracán | AFA Play, Fanatiz USA, Paramount+

17:00 horas | Estudiantes vs Atlético Tucumán | AFA Play, Cablenet Sports 2, Fanatiz USA

19:15 horas | Boca Juniors vs Godoy Cruz | AFA Play, ESPN2 Colombia, Sport TV2

Bolivia - Liga de Futbol

14:00 horas | Always Ready vs Wilstermann | Tigo Sports Bolivia

18:30 horas | Atlético Palmaflor vs Independiente Petrolero | Tigo Sports Bolivia

Brasileirão

17:00 horas | Ceará vs Palmeiras | SPO Internacional, Fanatiz Brasileirão

Chile - Primera División

12:00 horas | La Serena vs Colo-Colo | Estadio TNT Sports, TNT Sports HD

16:30 horas | Universidad Católica vs Santiago Wanderers | Estadio TNT Sports, TNT Sports HD

19:00 horas | Everton vs Huachipato | Estadio TNT Sports, TNT Sports HD

Uruguay - Primera División

8:15 horas | Rentistas vs Villa Española | GOLTV Play, VTV+

13:15 horas | Fénix vs Liverpool | GolTV Latinoamerica, GOLTV Play

15:30 horas Plaza Colonia vs River Plate | GOLTV Play, VTV+

18:30 horas | Peñarol vs Torque | GOLTV Play, VTV+, Fanatiz USA, GOLTV

Copa do Brasil

19:30 horas | Athletico-PR vs Flamengo | SPO Internacional

19:30 horas | Atlético Mineiro vs Fortaleza | SPO Internacional, SporTV, Globo

Major League Soccer

18:30 horas | DC United vs New England | Star+, DAZN, DAZN, C More Sweden

18:30 horas | Inter Miami vs Toronto FC | Star+, DAZN, Sport 2

18:30 horas | Cincinnati vs Chicago Fire | Star+, DAZN, DAZN, C More Sweden

18:30 horas | Atlanta United vs New York City | Star+, DAZN, TV2 Sport Denmark

18:30 horas | Orlando City SC vs CF Montréal | Star+, DAZN, DAZN, Sport TV1

19:00 horas | Dallas vs Los Angeles FC | Star+, DAZN, DAZN, C More Sweden

19:00 horas | Minnesota United vs Philadelphia Union | Star+, DAZN, C More Sweden

19:30 horas | Houston Dynamo vs LA Galaxy | Star+, DAZN, C More Sweden

19:30 horas | Nashville SC vs Columbus Crew | Star+, DAZN, C More Sweden

20:00 horas | Colorado Rapids vs Seattle Sounders FC | Star+, DAZN, DAZN, C More Sweden

21:00 horas | Portland Timbers vs Vancouver Whitecaps | Star+, DAZN, C More Sweden

21:30 horas | SJ Earthquakes vs Austin | Star+, DAZN, Premier Sports 1

Colombia - Copa Colombia

17:30 horas | Deportivo Pereira vs Deportes Tolima | Por anunciarse

Liga MX

19:00 horas | León vs Pumas UNAM | fuboTV, TUDN USA, TUDN.com

19:00 horas | Toluca vs Necaxa | TUDN.com, TUDN App

21:00 horas | Tigres UANL vs Pachuca | fuboTV, TUDN USA, ESPN2 Norte

21:06 horas | Tijuana vs Guadalajara | Fox Sports 1, fuboTV, FOX Deportes

Copa Paraguay

15:30 horas | Libertad vs Guaraní de Trinidad | Por anunciarse

18:00 horas | Sportivo Ameliano vs Guaireña | Por anunciarse

España - Segunda División

12:00 horas | Fuenlabrada vs Amorebieta | Movistar+, Movistar Laliga 1, LiveScore App

12:00 horas | Real Valladolid vs Ibiza | Nova Sports 1, Movistar+

14:00 horas | Alcorcón vs Leganés | Movistar+, Movistar Laliga 1

14:00 horas | Lugo vs Las Palmas | Movistar+, MAX Sport 4, Movistar Laliga

Jueves, 21 de octubre

Europa - UEFA Europa League

11:45 horas | Fenerbahçe vs Antwerp | Star+, ESPN 2 Brasil, GUIGO

11:45 horas | Rapid Wien vs Dinamo Zagreb | ESPN3 Sur, Star+, Star+

11:45 horas | Lazio vs Olympique Marseille | ESPN2 Sur, Star+, ESPN Andina

11:45 horas | Ludogorets vs Sporting Braga | SPO Internacional, Star+, Star+

11:45 horas | Midtjylland vs Crvena Zvezda | Star+, Star+, Sky Sport Austria 1

11:45 horas | Real Betis vs Bayer Leverkusen | ESPN Sur, Star+, ESPN2 Colombia

14:00 horas | PSV vs Mónaco | ESPN3 Sur, Star+, Star+

14:00 horas | Rangers vs Brøndby | Star+, Star+, Sport TV3

14:00 horas | West Ham United vs Genk | Star+, Star+, Sky Sport Austria 1

14:00 horas | Nápoli vs Legia Warszawa | ESPN Sur, Star+, ESPN (Brasil)

14:00 horas | Sturm Graz vs Real Sociedad | Star+, Star+, Sky Sport Austria 1

14:00 horas | Lokomotiv Moskva vs Galatasaray | Star+, Star+, Sky Sport Austria 1

14:00 horas | Sparta Praha vs Olympique Lyonnais | Star+, ESPN Brasil, GUIGO

14:00 horas | Eintracht Frankfurt vs Olympiakos Piraeus | ESPN2 Sur, Star+, ESPN Andina

Liga de Conferencia de la UEFA

9:30 horas | HJK vs Maccabi Tel Aviv | ESPN Play Sur, Star+, Star+

11:45 horas | Mura vs Rennes | ESPN Play Sur, Star+, Star+

11:45 horas | København vs PAOK | ESPN Play Sur, Star+, Star+

11:45 horas | Qarabağ vs Kairat | ESPN Play Sur, Star+, Star+

11:45 horas | Anorthosis vs Flora | ESPN Play Sur, Star+, Star+

11:45 horas | Bodø / Glimt vs Roma | ESPN Play Sur, Star+, Star+

11:45 horas | Alashkert vs LASK Linz | ESPN Play Sur, Star+, Star+

11:45 horas | Feyenoord vs Union Berlin | ESPN Play Sur, Star+, Star+

11:45 horas | Vitesse vs Tottenham Hotspur | ESPN Play Sur, Star+

11:45 horas | Maccabi Haifa vs Slavia Praha | ESPN Play Sur, Star+, Star+

14:00 horas | CFR Cluj vs AZ | ESPN Play Sur, Star+, Star+

14:00 horas | Partizan vs Gent | ESPN Play Sur, Star+, Star+

14:00 horas | CSKA Sofia vs Zorya | ESPN Play Sur, Star+, Star+

14:00 horas | Jablonec vs Randers | ESPN Play Sur, Star+, Star+

14:00 horas | Basel vs Omonia Nicosia | ESPN Play Sur, Star+, Star+

14:00 horas | Slovan Bratislava vs Lincoln Red Imps | ESPN Play Sur, Star+, Star+

Superliga Argentina

12:30 horas | Argentinos Juniors vs Colón | AFA Play, Fanatiz USA, Paramount+

14:45 horas | Newell’s Old Boys vs Aldosivi | AFA Play, Fanatiz USA, Paramount+

17:00 horas | Independiente vs Sarmiento | AFA Play, Fanatiz USA, Paramount+

19:15 horas | Talleres Córdoba vs River Plate | AFA Play, Sport TV2

Brasileirão

18:00 horas | Internacional vs RB Bragantino | Fanatiz Brasileirão, Brasil Play, Globo

Chile - Primera División

14:00 horas | Antofagasta vs Unión Española | Estadio TNT Sports, TNT Sports HD

16:30 horas | Universidad Chile vs Palestino | Estadio TNT Sports, TNT Sports HD

19:00 horas | Unión La Calera vs Cobresal | Estadio TNT Sports, TNT Sports HD

Liga Águila

18:00 horas | Once Caldas vs La Equidad | Fanatiz International, Win Sports+

Uruguay - Primera División

9:00 horas | Sud América vs Cerro Largo | GOLTV Play, VTV+

11:15 horas | Boston River vs Cerrito | GOLTV Play, VTV+

13:30 horas | Progreso vs Deportivo Maldonado | GOLTV Play, VTV+

18:30 horas | Wanderers vs Nacional | GolTV Latinoamerica, GOLTV Play

Copa Colombia

20:00 horas | Atlético Nacional vs Deportivo Cali | Por anunciarse

CONCACAF League

19:00 horas | Deportivo Saprissa vs Comunicaciones | Star+, Fox Sports 2, fuboTV, TUDN.com

21:00 horas | Marathón vs Motagua | Star+, Fox Sports 2, fuboTV, TUDN USA

Viernes, 22 de octubre

Liga 1 Betsson

11:00 horas | Academia Cantolao vs UTC Cajamarca | Gol Perú

13:15 horas | Ayacucho vs Cienciano | Gol Perú

15:30 horas | Sport Boys vs Carlos Manucci | Gol Perú

Premier League

14:00 horas | Arsenal vs Aston Villa | ESPN Sur, Star+, ESPN2 Colombia

La Liga

14:00 horas | Osasuna vs Granada | Star+, Star+, DAZN, C More Sport 2

Serie A

11:30 horas | Torino vs Genoa | ESPN Play Sur, ESPN3 Sur

13:45 horas | Sampdoria vs Spezia | ESPN Play Sur, Star+, Star+

Bundesliga

13:30 horas | Mainz 05 vs Augsburg | Star+, DAZN, Viaplay Denmark

Portugal - Primeira Liga

14:15 horas | Vitória Guimarães vs Marítimo | GolTV Latinoamerica, Sport TV1

Ligue 1

14:00 horas | Saint-Étienne vs Angers SCO | DAZN, 5Sport, Nova Sport Bulgaria

Bolivia - Liga de Futbol

14:30 horas | San José vs Aurora | Tigo Sports Bolivia

18:30 horas | Oriente Petrolero vs Guabirá | Tigo Sports Bolivia

Liga Águila

17:00 horas | Jaguares de Córdoba vs Envigado | Fanatiz International, Win Sports+

19:00 horas | Deportes Quindío vs Alianza Petrolera | Fanatiz International, Win Sports+

LigaPro

19:00 horas | Técnico Universitario vs Aucas | GolTV Latinoamerica, GOLTV Play

Brasil - Serie B

17:00 horas | Guarani vs Confiança | SPO Internacional, Fanatiz Brasileirão

19:30 horas | Avaí vs Cruzeiro | SPO Internacional, Fanatiz Brasileirão

Liga MX

21:00 horas | Mazatlán vs Querétaro | fuboTV, TUDN USA, ESPN2 Norte

Eredivisie

13:00 horas | Willem II vs Fortuna Sittard | Bet365, ESPN 2, Watch ESPN

España - Segunda Division

14:00 horas | Eibar vs Cartagena | Movistar+, LiveScore App

Sábado, 23 de octubre

Liga 1 Betsson

11:00 horas | Sport Huancayo vs Binacional | Gol Perú

13:15 horas | Universidad San Martín vs Alianza Atlético | Gol Peru

15:30 horas | Universitario vs Cusco | Gol Perú

Premier League

6:30 horas | Chelsea vs Norwich City | Star+, ESPN Brasil, ESPN2 Colombia

9:00 horas | Everton vs Watford | Star+, ESPN Brasil, Star+

9:00 horas | Southampton vs Burnley | Star+, Star+, Viaplay Denmark

9:00 horas | Crystal Palace vs Newcastle United | Star+, Palace TV, NUFC TV

9:00 horas | Leeds United vs Wolverhampton Wanderers | ESPN Sur, Star+, Star+

11:30 horas | Brighton & Hove Albion vs Manchester City | ESPN Sur, Star+, ESPN Brasil

La Liga

7:00 horas | Valencia vs Mallorca | Star+, ESPN (Brasil), Star+

9:15 horas | Cádiz vs Deportivo Alavés | Star+, Star+, TV 2 Play

11:30 horas | Elche vs Espanyol | Star+, Star+, TV 2 Play, Blue Sport

14:00 horas | Athletic Club vs Villarreal | Star+, Star+, TV 2 Play, Blue Sport

Serie A

8:00 horas | Salernitana vs Empoli | ESPN Play Sur, Star+, Star+

11:00 horas | Sassuolo vs Venezia | ESPN Play Sur, Star+, Star+

13:45 horas | Bologna vs Milan | ESPN Sur, ESPN Play Sur, Star+

Bundesliga

8:30 horas | Wolfsburg vs Freiburg | Star+, Sky Sport Bundesliga 1

8:30 horas | Bayern München vs Hoffenheim | ESPN2 Sur, Star+

8:30 horas | RB Leipzig vs Greuther Fürth | Star+, Sky Sport Bundesliga 1

8:30 horas | Arminia Bielefeld vs Borussia Dortmund | Star+, Sky Sport Bundesliga 1

11:30 horas | Hertha BSC vs Borussia M’gladbach | ESPN2 Sur, Star+, ESPN Andina

Portugal - Primeira Liga

9:30 horas | Santa Clara vs Famalicão | Sport TV2, Sport TV Multiscreen

12:00 horas | Tondela vs Porto | sportdigital, Sport TV2

14:30 horas | Sporting CP vs Moreirense | ESPN (Brasil), sportdigital, Sport TV1

Ligue 1

10:00 horas | Nantes vs Clermont | DAZN, beIN CONNECT Turkey

14:00 horas | Lille vs Brest | DAZN, SKY Go Italia, BT Sport Extra

Superliga Argentina

13:45 horas | Gimnasia La Plata vs Central Córdoba | AFA Play, Fanatiz USA, Paramount+

16:00 horas | Defensa y Justicia vs Platense | ESPN Sur, AFA Play, Fanatiz USA

18:15 horas | Rosario Central vs Racing Club | AFA Play, Fanatiz USA, Paramount+

Bolivia - Liga de Futbol

14:00 horas | The Strongest vs Real Potosí | Tigo Sports Bolivia

16:15 horas | Wilstermann vs Royal Pari | Tigo Sports Bolivia

18:30 horas | Nacional Potosí vs Blooming | Tigo Sports Bolivia

Brasileirão

15:00 horas | Juventude vs Ceará | Fanatiz Brasileirão, Brasil Play

15:00 horas | Santos vs América Mineiro | SPO Internacional, Fanatiz Brasileirão

17:00 horas | Fluminense vs Flamengo | SPO Internacional, Fanatiz Brasileirão

17:15 horas | Fortaleza vs Athletico-PR | Fanatiz Brasileirão, Brasil Play

19:00 horas | Palmeiras vs Sport Recife | SPO Internacional, Fanatiz Brasileirão

Chile - Primera División

16:00 horas | Ñublense vs Everton | Estadio TNT Sports, TNT Sports HD

Liga Águila

14:00 horas | Patriotas Boyacá vs Deportivo Pereira | Fanatiz International, Win Sports+

16:00 horas | Atlético Bucaramanga vs Deportivo Pasto | Fanatiz International, Win Sports+

18:05 horas | Medellín vs Deportes Tolima | Fanatiz International, Win Sports+

20:10 horas | Millonarios vs Junior | Fanatiz International, Win Sports+

LigaPro

15:00 horas | Universidad Católica vs Mushuc Runa | GOLTV Play, GOLTV Ecuador

17:30 horas | Nueve de Octubre vs Orense | GOLTV Play, GOLTV Ecuador

20:00 horas | LDU Quito vs Independiente del Valle | GOLTV Play, GOLTV Ecuador

Uruguay - Primera División

17:00 horas | Villa Española vs Peñarol | GOLTV Play, VTV+

Major League Soccer

14:30 horas | Seattle Sounders FC vs Sporting KC | Star+, Sport TV2

17:00 horas | Columbus Crew vs New York RB | Star+, C More Sweden

18:30 horas | New York City vs DC United | Star+, C More Sweden

18:30 horas | Toronto FC vs CF Montréal | Star+, C More Sweden

18:30 horas | Philadelphia Union vs Nashville SC | Star+, C More Sweden

19:00 horas | Inter Miami vs Cincinnati | Star+, C More Sweden

19:00 horas | Chicago Fire vs Real Salt Lake | Star+, C More Sweden

19:00 horas | Minnesota United vs Los Angeles FC | Star+, C More Sweden

20:00 horas | Colorado Rapids vs Portland Timbers | Star+, C More Sweden

21:00 horas | LA Galaxy vs Dallas | Star+, Premier Sports 1

21:00 horas | SJ Earthquakes vs Vancouver Whitecaps | Star+, C More Sweden, FreeSports T

Liga MX

17:00 horas | Puebla vs León | fuboTV, TUDN USA, ESPN2 Norte

17:06 horas | Monterrey vs Necaxa | Fox Soccer Plus, fuboTV, FOX Deportes

19:00 horas | América vs Tigres UANL | fuboTV, TUDN USA, Univision, TUDN.com

21:00 horas | Guadalajara vs Cruz Azul | Eleven Sports, fuboTV, Telemundo

Eredivisie

11:45 horas | Utrecht vs Heerenveen | ESPN 2, Watch ESPN

13:00 horas | PEC Zwolle vs Heracles | ESPN, Watch ESPN

14:00 horas | RKC Waalwijk vs Sparta Rotterdam | ESPN 2, Watch ESPN

España - Segunda División

9:00 horas | Ibiza vs Fuenlabrada | Movistar+, LiveScore App

11:15 horas | Sporting Gijón vs Real Valladolid | Play Sports, Eleven Sports 2 Belgium

13:30 horas | Málaga vs Lugo | Movistar+, LiveScore App

14:00 horas | Leganés vs Tenerife | Movistar+, LiveScore App

Domingo, 24 de octubre

Liga 1 Betsson

11:00 horas | Deportivo Municipal vs Melgar | Gol Perú

13:15 horas | César Vallejo vs Alianza Universidad | Gol Perú

15:30 horas | Alianza Lima vs Sporting Cristal | Gol Perú

Premier League

8:00 horas | Brentford vs Leicester City | Star+, Star+, Viaplay Denmark

8:00 horas | West Ham United vs Tottenham Hotspur | Star+, Star+, Sport TV1

10:30 horas | Manchester United vs Liverpool | Star+, Star+, Sky Sport 1/HD

La Liga

7:00 horas | Sevilla vs Levante | Star+, Star+, TV 2 Play

9:15 horas | Barcelona vs Real Madrid | Star+, Star+, TV 2 Play

11:30 horas | Real Betis vs Rayo Vallecano | Star+, Star+, TV 2 Play

14:00 horas | Atlético Madrid vs Real Sociedad | Star+, Star+, TV 2 Play

Serie A

5:30 horas | Atalanta vs Udinese | ESPN Play Sur, Star+

8:00 horas | Fiorentina vs Cagliari | ESPN Play Sur, Star+, Star+

8:00 horas | Hellas Verona vs Lazio | ESPN Play Sur, Star+, Star+

11:00 horas | Roma vs Napoli | ESPN Play Sur, Star+, Star+

13:45 horas | Inter de Milán vs Juventus | ESPN Play Sur, Star+, Star+

Bundesliga

8:30 horas | Köln vs Bayer Leverkusen | Star+, DAZN

10:30 horas | Stuttgart vs Union Berlin | Star+, DAZN

12:30 horas | Bochum vs Eintracht Frankfurt | Star+, DAZN

Portugal - Primeira Liga

9:30 horas | Paços de Ferreira vs Arouca | Sport TV2, Sport TV Multiscreen

12:00 horas | Vizela vs Benfica | sportdigital, Sport TV1

14:30 horas | Portimonense vs Estoril | Sport TV3, Sport TV Multiscreen

Ligue 1

6:00 horas | Nice vs Olympique Lyonnais | DAZN, BT Sport 3, BTSport.com

8:00 horas | Lens vs Metz | DAZN, BT Sport Extra, BTSport.com

8:00 horas | Reims vs Troyes | DAZN, beIN CONNECT Turkey

8:00 horas | Lorient vs Bordeaux | DAZN, beIN CONNECT Turkey

8:00 horas | Rennes vs Strasbourg | DAZN, beIN CONNECT Turkey

10:00 horas | Mónaco vs Montpellier | DAZN, BT Sport 3, BTSport.com

13:45 horas | Olympique Marseille vs PSG | DAZN, BT Sport 2, BTSport.com

Superliga Argentina

13:45 horas | Colón vs Estudiantes | AFA Play, Fanatiz USA, Paramount+

13:45 horas | Godoy Cruz vs Banfield | AFA Play, Fanatiz USA, Paramount+

16:00 horas | Huracán vs San Lorenzo | AFA Play, Fanatiz USA, Paramount+

18:15 horas | Vélez Sarsfield vs Boca Juniors | AFA Play, Sport TV3

Bolivia - Liga de Futbol

14:00 horas | Independiente Petrolero vs Real Tomayapo | Tigo Sports Bolivia

16:15 horas | Atlético Palmaflor vs Always Ready | Tigo Sports Bolivia

18:30 horas | Santa Cruz vs Bolívar | Tigo Sports Bolivia

Brasileirão

14:00 horas | Atlético Mineiro vs Cuiabá | Fanatiz Brasileirão, Brasil Play

14:00 horas | Internacional vs Corinthians | Fanatiz Brasileirão, Brasil Play

16:15 horas | RB Bragantino vs São Paulo | Fanatiz Brasileirão, Brasil Play, Premiere, …

18:30 horas | Bahia vs Chapecoense | Fanatiz Brasileirão, Brasil Play

Chile - Primera División

10:00 horas | Melipilla vs Universidad Chile | Estadio TNT Sports, TNT Sports HD

14:30 horas | Colo-Colo vs Universidad Católica | Estadio TNT Sports, TNT Sports HD

18:00 horas | Huachipato vs Audax Italiano | Estadio TNT Sports, TNT Sports HD

Liga Águila

16:00 horas | Rionegro Águilas vs Deportivo Cali | Fanatiz International, Win Sports+

18:05 horas | América de Cali vs Atlético Nacional | Fanatiz International, Win Sports+

20:10 horas | Atlético Huila vs Santa Fe | Fanatiz International, Win Sports+

LigaPro

13:30 horas | Olmedo vs Delfín | GOLTV Play, GOLTV Ecuador

16:00 horas | Manta vs Guayaquil City | GOLTV Play, GOLTV Ecuador

18:30 horas | Emelec vs Barcelona | GOLTV Play, GOLTV Ecuador

Uruguay - Primera División

8:15 horas | Deportivo Maldonado vs Torque | |GOLTV Play, VTV+

13:15 horas | Liverpool vs Boston River | GOLTV Play, VTV+

15:30 horas | Cerrito vs Wanderers | GOLTV Play, VTV+

18:30 horas | Nacional vs Rentistas | GOLTV Play, VTV+

Venezuela - Primera División

Por anunciarse | Aragua vs Carabobo | GOLTV Play, TVes

Por anunciarse | Portuguesa vs Zulia | GOLTV Play, TVes

Por anunciarse | Metropolitanos vs LALA | GOLTV Play, TVes

Por anunciarse | UCV vs Mineros de Guayana | GOLTV Play, TVes

Por anunciarse | Zamora vs Estudiantes Mérida | GOLTV Play, TVes

Por anunciarse | Atlético Venezuela vs Monagas | GOLTV Play, TVes

Por anunciarse | Deportivo Lara vs Gran Valencia | GOLTV Play, TVes

Por anunciarse | Hermanos Colmenárez vs Trujillanos | GOLTV Play, TVes

Por anunciarse | Yaracuyanos vs Academia Puerto Cabello | GOLTV Play, TVes

Major League Soccer

16:00 horas | Austin vs Houston Dynamo | Star+, C More Sweden

18:30 horas | Orlando City SC vs New England | Star+, Sport TV Multiscreen

Liga MX

12:00 horas | Pumas UNAM vs Tijuana | fuboTV, TUDN USA, Univision

17:00 horas | Atlético San Luis vs Atlas | fuboTV, TUDN USA, TUDN.com

19:06 horas | Santos Laguna vs Toluca | Fox Sports 2, fuboTV, FOX Deportes

21:00 horas | Pachuca vs Juárez | fuboTV, TUDN USA, TUDN.com

Eredivisie

5:15 horas | Twente vs NEC | Watch ESPN

7:30 horas | Cambuur vs Feyenoord | sportdigital, Play Sports 2, Play Sports, W…

7:30 horas | Vitesse vs Go Ahead Eagles | Sport TV Multiscreen, Sport TV5

9:45 horas | Ajax vs PSV | sportdigital, Play Sports 2

13:00 horas | Groningen vs AZ | Watch ESPN, ESPN+, ESPN App

España - Segunda División

7:00 horas | Amorebieta vs Real Sociedad II | Movistar+, LiveScore App

7:00 horas | Mirandés vs Almería | Movistar+, LiveScore App

11:15 horas | Burgos vs Huesca | Movistar+, LiveScore App

11:15 horas | Ponferradina vs Real Oviedo | Movistar+, LiveScore App

14:00 horas | Las Palmas vs Alcorcón | Movistar+, LiveScore App

¿Dónde ver todos los partidos de la Champions League?

La Champions League genera gran atracción en el mundo y en muchas ocasiones paralizó el mundo por partidos con los mejores clubes del mundo. El alcance de su difusión va por todos los continentes y aquí te dejamos algunas señales que transmiten el partido en directo.

Canales en Europa para ver Champions League en vivo

Canales en América para ver Champions League en vivo

Canales en Asia para ver Champions League en vivo

¿Cómo ver partidos en vivo por TV y online en otros países?

Algunas ligas del mundo cuentan con los derechos y la autorización de las federaciones para transmitir sus partidos en vivo , impidiendo ver en un paquete de cable sea cual sea la empresa. Por lo que, te elaboramos una serie de aplicativos para que puedas ver fútbol en vivo online sin perderte ningún detalle de manera segura, legal y en muchos casos en calidad HD.

¿CÓMO VER FÚTBOL EN VIVO ESPAÑA?

Mitele, la aplicación oficial de contenidos del grupo Mediaset, implementa un reproductor online de contenido por streaming que emite la señal en directo de canales que transmitirán LaLiga Santander.

Las otras plataformas donde podrás ver fútbol en vivo online de todos los partidos del fútbol de España y las ligas más importantes del mundo desde tu móvil o televisión son: TDT España, Movistar+, Telecable España y beIN Connect. Por otro lado, si tienes el paquete de DirecTV, puedes descargar la aplicación móvil de DirecTV Sports y no perderte ningún detalle de las mejores ligas del mundo.

¿CÓMO VER FÚTBOL EN VIVO EN MÉXICO?

Azteca Deportes, Televisa Deportes, TDN y DirecTV Sports transmitirán la Liga MX y las diferentes ligas del mundo vía online. Estas cadenas serán las encargadas para transmitir y ver fútbol en vivo online desde tu teléfono móvil y en la comodidad de tu hogare; además, de otras disciplinas deportivas como el boxeo y la NFL.

¿CÓMO VER FÚTBOL EN VIVO EN ARGENTINA?

Argentina, un país apasionado del fútbol es infaltable para brindar servicio streaming para poder disfrutar y ver fútbol en vivo online de la Superliga Argentina y las mejores ligas del mundo. Los aplicativos de Televisión Publica Argentina, TyC Sports, FOX Sports y DirecTV Sports te llenarán de una agenda cargada de eventos deportivos los días de semana y, sobre todo, fines de semanas.

¿CÓMO VER FÚTBOL EN VIVO EN COLOMBIA?

En Colombia, a través de Google Play y App Store, en cualquier dispositivo móvil con sistema operativo Android o IOS, podrás descargar la aplicación que te permitirá ver fútbol en vivo online. Una de estas herramientas es la novedosa y práctica app Canal RCN, la cual te permitirá disfrutar lo mejor de la Liga Águila y diferentes ligas del mundo.

Por otro lado, si tienes el paquete de DirecTV, puedes descargar la aplicación móvil de DirecTV Sports y no perderte ningún detalle de las mejores ligas del mundo.

¿DÓNDE VER LA FINAL DE LA COPA LIBERTADORES EN VIVO?

La App de Fox Sports está disponible para Apple y Android y podrás bajarla el dispositivo que quieras: computadora, Smart TV, teléfono o tablet.

La app de ESPN te permite acceder los videos del canal de la manera más sencilla. También puedes seguir marcadores en vivo y personalizados para mantener informado con goles, resultados, tabla de posiciones, calendarios, estadísticas, resúmenes, videos y más.

¿CÓMO VER LAS LIGAS DE FÚTBOL EN VIVO POR TV Y APPS MÓVIL?

¿Quieres saber cómo y dónde ver fútbol en vivo online? hace una búsqueda en Google sin la garantía de disfrutar el evento completo, pues muchos sitios infringen los derechos de autor. Las plataformas online que conocerás continuación tienen modo de prueba gratuito por un mes y luego se hace un pago de acuerdo al país.

Copa Libertadores en vivo: cómo y dónde ver los partidos en vivo

La Copa Libertadores 2021 es la sexagésima segunda edición del torneo de clubes más importantes de la Conmebol, donde los 10 países afiliados participan con los clubes que salieron campeones y subcampeones en la última temporada. Para ver fútbol en vivo de todos los encuentros se trasmitirán vía ESPN, FOX Sports y Facebook Watch.

Champions League en vivo: cómo y dónde ver los partidos en vivo

La actual temporada se encuentra en fase de octavos de final y tiene programada la gran final para el próximo 29 de mayo del 2021. Por el momento los encuentros se juegan los martes y miércoles a las 21 horas local en muchas partes de Europa, 15:00 horas en Perú, Colombia, Ecuador; 17:00 horas en Argentina y Chile. Los partidos en directo se transmiten vía ESPN2 y Facebook Watch.

Premier League en vivo: cómo y dónde ver los partidos en vivo

En la actual temporada, Manchester United sorprendió a hinchas del club y fanáticos del fútbol con la incorporación de Cristiano Ronaldo, quien regresó a casa después de tener éxito en el fútbol español e italiano. La expectativa es alta, porque se trata de la liga más competitiva a nivel mundial con clubes reconocidos a nivel mundial.

LaLiga en vivo: cómo y dónde ver los partidos en vivo

LaLiga es la máxima competición del fútbol de España, que siempre tiene como protagonistas al Barcelona y Real Madrid, está en marcha. Aquí podrás ver fútbol en vivo online y en directo en diferentes plataformas de Internet como Movistar LaLiga, entre otras.

Serie A en vivo: cómo y dónde ver los partidos en vivo

La Serie A es una competición sumamente atractiva. Aquí uno de los clubes más populares es Juventus, tienen a Zlatan Ibrahimovi en Milan y Romelu Lukaku en el Inter. Podrás ver fútbol en vivo online y en directo en diferentes plataformas como Serie A Pass, ESPN Play, entre otros medios.

Bundesliga en vivo: cómo y dónde ver los partidos en vivo

La Bundesliga está en marcha y tiene a poderosos clubes como Bayern Múnich –vigente campeón de la Champions League- y al Borussia Dortmund, clubes que año tras año pelean los primeros lugares. Para ver fútbol en vivo puedes hacerlo vía OneFotball App.