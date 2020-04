Estados Unidos es el país más golpeado por el nuevo coronavirus COVID-19, incluso más que el propio China (país donde se originó la cepa). El gobierno de Donald Trump ha reacciona, aunque algunos experto señalan que muy tarde, y ha empezado a tomar fuertes medidas para frenar la propagación de la enfermedad en territorio norteamericano.

Una de las medidas que ha tomado EE.UU. es la entrega de cheques de hasta US$1.200 a sus ciudadanos más afectados por el coronavirus, como parte de un paquete de estímulo de US$ 850.000 millones, el mayor de la historia del país.

Aprobado por el Senado estadounidense, la norma en cuestión autoriza la entrega de US$ 1.200 por cada estadounidense en situación de pobreza; US$ 2.400 por pareja y US$ 500 adicionales por cada hijo menor de 17 años en casa. La misma ley señala que solo serán favorecidos los ciudadanos que reportaron ingresos de hasta US$ 75.000 en 2018 y las parejas que juntas rindieron plantillas con ingresos de hasta US$ 150.000.

Coronavirus: un bebé de seis semanas muere en EEUU por el Covid-19

El beneficio económico no es para todos. De acuerdo a un informe de Telemundo 47, los trabajadores indocumentados e individuos cuyas deducciones pueden ir a otro contribuyente; es decir, el dependiente (no es el caso de los hijos menores de 17 años) que se declara en la planilla de impuestos; son algunos de los que no recibirán los cheques.

Por otro lado, según información de La Opinión algunos estudiantes y adultos mayores no tendrán derecho a recibir el cheque de ayuda por coronavirus, ¿por qué razón? A continuación te lo detallamos.

ALGUNOS ESTUDIANTES Y ADULTOS MAYORES NO RECIBIRÁN CHEQUE DE DONALD TRUMP

En unas semanas, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) enviará la mayoría de los cheques de ayuda económica, excluyendo a muchos grupos vulnerables como adultos mayores y jóvenes universitarios.

Los jóvenes de 16 a 24 años se verán afectados, según Pew Research Center, porque la mitad de ellos trabaja en el sector de servicios, una de las industrias de mayor riesgo de despidos debido al coronavirus.

Gran cantidad de personas no saben si serán considerados en la lista para la entrega de cheques de US$1.200 (Foto: AFP)

El análisis del Centro de Presupuesto y Prioridades Políticas (CBPP) es aún más precupantes, pues incluye a la lista de no beneficiarios a cualquier persona que apoye a los adultos con algún tipo de discapacidad y a los adultos mayores dependientes.

“No hay un fundamento político claro para esta elección, que ignora la lucha de muchas familias con dependientes que no son niños menores de edad”, dice el análisis.

Estados Unidos sufre y sufrirá por el coronavirus; según expertos, la pandemia tendrá un profundo impacto en el futuro financiero de los jóvenes en el país liderado por Donald Trump.

En ese sentido, el CBPP recomienda que la personas con bajos ingresos declaren su impuestos lo antes posible utilizando el Programa de Asistencia Voluntaria para el Impuesto sobre la Renta del IRS, para obtener ayuda gratuita con la presentación de la declaración y así ver la posibilidad de estar dentro del universo de beneficiarios.

Las personas serán notificadas por correo sobre la forma en que será enviado el pago. Si la persona no recibe su pago debe ponerse en contacto con el IRS (Foto: Getty Images)

¿CUÁNTO RECIBIRÍA CADA PERSONA SEGÚN EL PAQUETE APROBADO?

ESTADO CIVIL HIJOS INGRESOS ANUALES CHEQUE POR Soltero Sin hijos US$ 45.000 US$ 1.200 Soltero Sin hijos US$ 80.000 US$ 950 Soltero Sin hijos US$ 35.000 US$ 1.700 Soltero Dos hijos US$ 150.000 No recibiría Casado Dos hijos US$ 100.000 US$ 3.400 Casado Dos hijos US$ 75.000 US$ 3.400 Cabeza de hogar Cinco hijos US$ 65.000 US$ 3.700 Cabeza de hogar Cinco hijos US$ 150.000 US$ 1.825

También puedes calcular AQUÍ, según Kiplinger, cuánto podrías recibir de parte de la administración de Trump.

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus: Donald Trump da negativo a segunda prueba de COVID-19 03/04/2020