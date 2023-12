La humedad es un factor que permite la aparición de hongos en las plantas de los pies o, peor aún, en las uñas. Es por ello que las personas habitúan a usar talco para mantener frescos y con buen aroma estas partes del cuerpo, pero, ¿sabes qué también se está aplicando este polvo en los libros? En caso te haya generado curiosidad, hoy en Mag te explicaré más del nuevo truco casero.

Quizás en tu cuarto o en cualquier zona de tu hogar tengas libros que has comprado para adquirir nuevos conocimientos o entretenerte con alguna historia redactada por un famoso literario; no obstante, acostumbras a tenerlos guardados por gran cantidad de años cuando ya has terminado de leer todas sus páginas.

Ante ello, la posibilidad de que aparezca moho en las hojas o en el tapete producto de la humedad es alta. Afortunadamente, este problema puede ser solucionado con solo espolvorear talco para pies. En el caso cuentes con un libro favorito y te gustaría que se mantenga en buen estado, en las siguientes líneas descubrirás cómo lograrlo.

Así debes aplicar talco a tus libros

Como primer paso, identifica qué libros guardados tienen presencia de moho. Una vez realizado ello, sepáralos y colócalos al aire libre abriendo las hojas de forma horizontal por un aproximado de 10 minutos.

Transcurrido ese tiempo, agarra tu envase de talco y espolvorea específicamente en cada una de las páginas. Cierra los libros y espera un par de horas para que este polvo cumpla con su labor. En el caso de que tus obras cuenten con gran presencia de hongo, lo recomendable sería dejarlo por unos días.

Finalmente, retira el exceso de talco con la ayuda de una escobilla y listo. Presenciarás que este hack será tan efectivo que tus libros lucirán como si fueran recién comprados en tienda.

