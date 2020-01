A lo largo de los años, los astrónomos se han encargado de estudiar el espacio y todos los cuerpos celestes que habitan en él, cómo satélites, cometas, meteoritos, estrellas, entre otros. Los aficionados por la astronomía también están al tanto de cada acontecimiento que ocurre en el universo y se hacen muchas preguntas entorno a este tema.

En el universo las cosas también “mueren” de alguna manera, no son eternas. Las estrellas que vemos sobre el firmamento también tienen un fin. La forma en la que mueren hace que se forme una supernova. A continuación, vamos a centrarnos en qué es una supernova, cómo se forma, cómo se forma una y qué consecuencias tiene que haya una en el universo.

NASA Goddard Space Flight Center (Foto: Flickr)

¿QUÉ ES UNA SUPERNOVA?

Una supernova (del latín nova, nueva) es la muerte o explosión de una estrella cuya masa es, por lo menos, ocho veces mayor a la del Sol. Estos estallidos lanzan en todas direcciones la materia que contenía el astro.

Los científicos siempre se han preguntado el por qué explotan de esta forma las estrellas cuando ya están moribundas. Se sabe que un astro explota cuando el combustible que genera energía en el núcleo de la estrella se acaba. Esto hace que la presión de radiación que está evitando de forma continua el colapso de la estrella se acaba y la estrella cede a la gravedad.

Cuando esto ocurre, se da lugar a residuos estelares que no son estables frente a la gravedad que no cesa en ningún momento. Al fin y al cabo, al igual que muchas cosas tenemos aquí en la Tierra que dependen del combustible, en una estrella ocurre lo mismo. Sin ese combustible que esté alimentando a la estrella, no puede seguir brillando en el firmamento.

La clasificación actual de supernovas se está realizando dependiendo del evento que produce dicha explosión. (Foto: Flickr)

¿CÓMO SE FORMA UNA SUPERNOVA?

Los astrónomos han podido avanzar en la comprensión de cómo se crean las supernovas de tipo 1a, tras observar el choque de una ellas contra otra estrella en sus primeros momentos de vida, lo que apoya una de las teorías sobre su formación, pero sin llegar a invalidar la otra.

Esta teoría habla de los sistemas binarios de estrellas, este es un proceso más violento y sucede cuando una enana blanca recibe masa de su compañera, ésta masa debe ayudar a sobrepasar el límite de Chandrasekhar.

Esto genera una compresión interna que dispara las reacciones termonucleares y hace estallar a la enana blanca, que por lo general se lleva por delante a su hermana; rara vez quedan restos de su compañera.

La astronomía ha estado ligada al ser humano desde la antigüedad y todas las civilizaciones han tenido contacto con esta ciencia. (Foto: Flickr)

¿CUÁNTOS TIPOS DE SUPERNOVAS HAY?

Existen dos tipos de supernovas. Las que se forman con una masa de 10 veces la del Sol y las que son menos masivas. Las estrellas que son de un tamaño 10 veces la del Sol, son llamadas estrellas masivas.

Estas estrellas producen una supernova mucho más grande cuando llegan a su fin. Son capaces de producir un residuo estelar tras la explosión que se trataría o bien de una estrella de neutrones o de un agujero negro.

La supernova 1987a fue la primera que se pudo observar en 400 años y apareció a comienzos de 1987 en la Nube Mayor de Magallanes.

Las supernovas producen destellos de luz intensísimos que pueden durar desde varias semanas a varios meses. (Foto: Flickr)

EXPLOSIÓN DE UNA SUPERNOVA

La explosión de una supernova generada por el agotamiento de combustible en su núcleo genera el cese de su gravedad y la irradiación de los residuos estelares compuestos por elementos pesados, polvo y gas.

¿QUÉ TEMPERATURA PUEDE ALCANZAR UNA SUPERNOVA?

La temperatura de las supernovas varía dependiendo de su masa y la energía de su núcleo. Una supernova tipo II típica puede llegar a los cien mil millones de grados centígrados y cuando colapsa su núcleo puede llegar a los tres mil millones de grados.

La supernova 1987A llegó a los 48 mil millones de grados centígrados y fue el objeto más caliente medido en el universo.

¿Qué queda después de que los astros desaparezcan? Estas son las supernovas. (Foto: Flickr)

SUPERNOVAS DESDE LA TIERRA

Kepler pudo ver aparecer una supernova en el cielo en 1604. Pero, hoy en día, gracias a la tecnología y los instrumentos con los que los científicos cuentan, se pueden observar estas explosiones estelares fuera de la Vía Láctea.

Hay explosiones históricas que se pudieron observar desde la Tierra. "Entre ellas la SN 1006, la SN1572 (supernova de Tycho) y la SN 1604 (supernova de Kepler). Aparecieron como nuevos objetos de apariencia estelar y aumentaron mucho su brillo hasta hacerse unos de los objetos más brillante del firmamento, a excepción claro del Sol, y la Luna llena", explica Jonay González Hernández, investigador Ramón y Cajal del Instituto de Astrofíca de Canarias.

“En particular, la supernova de Kepler se observó también más brillante que los planetas del sistema solar como Jupiter y Marte aunque menos que Venus”, añadió.

