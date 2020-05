Tras haber permanecido bajo tierra cerca de dos décadas, para ser exactos 17 años, millones de cigarras emergerán del suelo para aparearse. Un espectáculo que estaba siendo esperado por los entomólogos, quienes ansían ver todo este proceso.

Y aunque ellos son los más felices, esta situación ha generado preocupación entre los ciudadanos estadounidenses, especialmente quienes se encuentran en los estados de Virginia y Carolina de Norte, a los cuales los han denominado los terrenos de apareamiento de la Generación IX, porque temen que puedan hacerles daño.

Algo alejado de la realidad porque estos insectos “no representan peligro para los humanos, pues no pican e incluso muchos perros se las van a comer y no habrá problema porque no son venenosas”, señaló a Univision Noticias Eric Day, director del laboratorio de entomología de la Universidad Virginia Tech.

Aunque recordó que en 2003, la última vez que fueron vistas, estas causaron estragos a algunos cultivos, por lo que recomendó cubrir con mallas sus plantas y huertas. “Estas cigarras van a ser muy molestas durante este tiempo y probablemente impidan muchas actividades al aire libre porque estarán por todas partes”.

Pero, sabes qué son exactamente estos insectos, cómo se aparean, por qué salen de la tierra cada ciertos años. A continuación, resolvemos tus dudas.

A las cigarras también se les conoce como chicharras, coyoyos, chiquilichis, tococos, cocoras, cogollos, ñes, cícadas o ñakyra (Foto: Pixabay)

¿QUÉ SON LAS CIGARRAS?

Los cicádidos (Cicadidae), más conocidos como cigarras o chicharras son una familia de insectos del orden Hemiptera. Pueden vivir tanto en climas templados como tropicales y tienen un desarrollo vital completo que dura de dos a diecisiete años, según la especie.

Miden entre 15 mm y 65 mm de largo. Tienen una cabeza opistognata, pronoto pequeño y mesonoto desarrollado, tarsos de uno a tres artejos, poseen dos pares de alas homogéneas y membranosas que se pueden reproducir adquiriendo tonos transparentes o coloreados, y que en reposo se disponen en forma de tejadillo.

Los órganos auditivos están ubicados en el tórax. El canto de los machos atrae a las hembras y puede ser emitido a cualquier hora del día, aunque es más intenso al anochecer y al amanecer.

La frecuencia de la vibración o canto que emite una cigarra puede llegar a los 86 Hz (Foto: Pixabay)

CICLO DE VIDA

Las hembras ponen sus huevos y mueren poco después.

Los insectos jóvenes (o ninfas) caen al suelo y penetran en la tierra donde viven de dos a diecisiete años (dependiendo de la especie) y se alimentan de la savia de las raíces.

Después de ese período, cavan túneles, suben a los árboles y sufren una muda, transformándose en adultos con alas y genitales desarrollados listos para el apareamiento.

El apareamiento tiene lugar generalmente durante los meses cálidos, aunque la época varía según la especie y la región. Varias especies se aparean en una misma época lo que produce un fenómeno sonoro peculiar, durante dos semanas.

Los machos pueden llegar a morir debido a la diferencia de presión sonora producida por su aparato estridulatorio.

Es notorio el canto entonado por los machos para atraer a las hembras (Foto: Pixabay)

¿CÓMO SE APAREAN?

Cuando llega el momento de aparear, las cigarras empiezan a salir a la luz siendo el símbolo de su llegada unos pequeños agujeros en la tierra. Quienes salen primero son los machos. “Les gusta estar afuera esperando para recibir a las señoritas”, dijo el año 2013 a BBC Mundo Clide Sorenson, profesor de entomología de la Universidad Estatal de Carolina del Norte.

“Una vez que emergen del suelo, cambian de piel y adquieren la forma adulta con la que vivirán tres o cuatro semanas. En ese tiempo, los machos vuelan haciendo sus sonidos a los que las hembras responden. Cuando se aparean, la hembra deja los huevos y muere y el macho trata de repetir la operación tantas veces como puede”, explicó al mismo medio británico John Cooley, de la Universidad de Connecticut.

Son miles las especies de cigarras de la familia Cicadidae presentes en todos los continentes, con excepción del antártico (Foto; Pixabay)

¿POR QUÉ EMERGEN DE LA TIERRA?

Eric Day precisó en Univisión que estos insectos emergen de la tierra cuando “el suelo alcanza los 64 °F, lo que se registraría a mediados de mayo. Sin embargo, pueden seguir saliendo hasta julio”.

Mencionó que lo único que podría hacerles demorar en salir son las bajas temperaturas, algo que no ocurre actualmente. “No tengan miedo de las cigarras, es bueno tener precauciones, pero quiero invitarlos a que disfruten su mágico sonido. Es algo maravilloso de observar y solamente las vemos cada 17 años”.

