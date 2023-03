Reza el conocido dicho “Enfermo que come no muere”, pero esto no es del todo verdadero. En ocasiones, cuando enfermamos o experimentamos algún malestar debemos tener mucho cuidado con los medicamentos que ingerimos. Aunque no lo creas, algunas combinaciones podrían ocasionarte problemas de salud.

Es normal que al acudir a tu médico de confianza o farmacéutico le preguntes si ese medicamento recetado puede tener efectos secundarios en tu organismo. Pero, ¿alguna vez has consultado si los alimentos son problemáticos?

Sí, puede que parezca tonto y hasta irrelevante pero no lo es. Aunque no lo creas, varias frutas, verduras y bebidas de consumo frecuente pueden frenar la absorción de los medicamentos.

En ese contexto, en las siguientes líneas te decimos los alimentos que nunca se deben mezclar con los fármacos.

¿Qué alimentos no se deben mezclar nunca con medicamentos?

De acuerdo al Dr. Emilio Vargas, vicepresidente de la Sociedad Española de Farmacología Clínica (SEFC) y Jefe de Servicio de esa especialidad en el Hospital Clínico San Carlos (Madrid), consumir fibra frena la absorción de los medicamentos.

Si actualmente te estás medicando, lo ideal será tener cierto cuidado con las legumbres, manzanas con piel, frutos secos, avena, cereales integrales, frambuesas, aguacate, cítricos, higos, canela y alcachofa, según informan desde Saber Vivir TV.

Otra recomendación que brinda Vargas es evitar tomar leche cuando se toman determinados medicamentos. Como se sabe, existen fármacos que necesitan un entorno ácido en el estómago y la leche hace lo contrario, lo alcaliniza.

El calcio de los productos lácteos, como la leche, el queso y el yogur, podría inhibir la absorción del fármaco, lo que significa comprometer la capacidad del medicamento para que haga efecto en nuestro organismo.

Ahora bien, si sueles consumir toronja con cierta frecuencia, debes saber que puede inhibir una enzima necesario para el metabolismo de las estatinas. ¿Y el zumo de naranja? tampoco se aconseja para la osteoporosis.

Por último, si estás tomando plantas medicinales por tu cuenta y estás recibiendo algún tipo de tratamiento, lo recomendable es que lo dejes hacer porque no tendrá efecto y lo único que conseguirás es intoxicarte.

Síguenos en nuestras redes sociales: