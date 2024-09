Hay días que simplemente no tenemos ganas de levantarnos de la cama porque el clima no ayuda o miramos el reloj para descifrar si aún podemos dormir un poquito más. Ya sea porque se salió la noche anterior, no se pudo dormir bien por los hijos o las preocupaciones se apoderaron de ti toda la noche, iniciar la jornada laboral o de estudios no siempre es sencillo pero, ¿alguna vez te pusiste a pensar que una persona promedio sabe si tendrá un mal día desde antes de las 9 de la mañana? Pues un estudio acaba de confirmarlo y aquí te cuento 6 señales que puedes identificar para comprobarlo e imaginarte cómo te irá las siguientes horas. Además, te recomiendo estas notas que preparé pensando en tu bienestar: te explico cada cuánto tiempo debes renovar tu ropa interior y cuáles son los beneficios de caminar 30 minutos al día.

Un estudio hecho por ‘Talker Research’, por encargo de la firma de colchones Avocado Green Mattress, encontró que la persona promedio en Estados Unidos sabe si le espera un mal día a las 8:36 a.m. y que en promedio tiene cuatro días malos al mes y, por tanto, 48 al año.

“Preguntamos a 2,000 estadounidenses de la población general a través de una encuesta en línea sobre qué los lleva a tener un mal día, qué hacen para evitarlo... ¿a qué hora saben que van a tener un mal día? Y, por supuesto, fuimos capaces de tomar todos esos datos e investigaciones y calcular el promedio hasta llegar a la hora exacta de las 8:36 a.m.”, explicó Van Darden, directo de relaciones públicas de ‘Talker Research’ en conversación con Noticias Telemundo.

Despertar con gripe o no descansar bien son signos que hacen que la gente identifique esos días malos. (Foto: Miriam Alonso / Pexels)

¿Qué tipo de contratiempos son considerados como una mala señal?

Los resultados de la encuesta fueron reveladores y muy precisos. Los estadounidenses coincidieron en estas señales que te ayudarán a saber si tendrás un mal día:

Despertar con catarro o gripe

No dormir o descansar bien

Amanecer con dolor de cabeza

Perder las llaves

Olvidar la billetera o teléfono antes de salir a trabajar

Quedarse sin papel higiénico

Estos contratiempos pueden tener un impacto grave: el 48% de los encuestados admitió que canceló planes o se ausentó del trabajo debido a un mal comienzo del día. Además, de las 2 mil personas que participaron en la encuesta, un 26% dijo que cuando algo negativo ocurre por la mañana, no puede cambiar el rumbo del día; sin embargo, los expertos no piensan igual. “Nosotros todos los días tenemos la opción de elegir cuál va a ser nuestra actitud y decisiones en cada cosa que nos enfrentamos”, indicó la psicóloga Edith Shiro quien destacó que las rutinas al iniciar o finalizar el día pueden afectar nuestro humor y estado mental, aunque no está predeterminado. La idea es “empezar a entrenar tu cuerpo y mente para poder sobreponerte a las cosas difíciles que pasan a lo largo del día”.

La persona promedio sabe si tendrá un mal día desde antes de las 9:00 am, según estudio

¿Este contenido de salud que preparé te pareció interesante y aprendiste un poco más? Como este, hay otro tipo de utilitarios y consejos de mi autoría que serán de tu agrado y solo debes visitar Mag.elcomercio.pe con frecuencia. Te invito a conocerlos y ponerlos en práctica. Si estos te gustan o sirven, no dudes en compartir tus logros y experiencias conmigo. Tu participación es lo que hace que nuestra comunidad sea especial, y espero seguir sorprendiéndote con nuevo contenido interesante.

5 consejos de salud que te ayudarán a vivir mejor

SOBRE EL AUTOR Sandra Morales Periodista. Licenciada en Periodismo por la USMP con más de 10 años de experiencia en periodismo televisivo, radial y digital para medios de comunicación líderes del país. Actualmente Coordinadora de Nuevas Audiencias en el Grupo El Comercio (Lima, Perú).