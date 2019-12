Después de mucho tiempo de espera, “Star Wars: The Rise of Skywalker” se estrenó en todos los cines del mundo poniendo fin a más de 40 años de películas de la franquicia. La cinta ha sido llamada el fin de la Saga de los Skywalker, ya que pone un punto final a la familia que lideró las dos anteriores trilogías completando así su camino por el universo de Star Wars.

Disney y Lucasfilm presentaron al mundo una nueva trilogía en el 2015, cuando J.J. Abrams dirigió “Star Wars: The Force Awakens”, introduciendo a este universo nuevos protagonistas como Rey (Daisy Ridley), Finn (John Boyega), Poe (Oscar Isaac) y Kylo Ren (Adam Driver), mientras que por otro lado también regresaban Luke Skywalker (Mark Hamill), Leia Organa (Carrie Fisher) y Han Solo (Harrison Ford).

Dos años después se estrenaría “Star Wars: The Last Jedi”, una película dirigida por Rian Johnson que no fue bien recibida por los fans, pero ahora todo terminó con “The Rise of Skywalker”, la presunta última película de la Saga de Skywalker, que brindó las respuestas que necesitaban los fans desde la primera entrega de esta trilogía.

Ahora, ellos se preguntan si el formato de películas a modo de episodios continuará en el futuro o si las compañías responsables intentarán hacer algo diferente en el futuro. ¿Habrá episodio 10? ¡Cuidado! Más adelante habrán spoilers de la última película de J.J. Abrams.

¿DISNEY HARÁ STAR WARS EPISODIO 10?

"Star Wars: The Rise of Skywalker" da pie a que Rey se convierta en una Gran Maestra Jedi (Foto: Lucasfilm)

Como ya se mencionó antes, “Star Wars: The Rise of Skywalker” no solo significa el final para la última trilogía de la franquicia, sino también de toda la saga de Star Wars. Así se confirmó incluso antes de que se revelara su nombre en el 2018 en un panel de Lucasfilm, cuando comentaron que esta película sería el punto final a todos los años de la Saga de Skywalker.

Con el peso de casi 40 años desde el estreno de la primera película, se creó mucha expectativa sobre lo que pasaría en esta última película de la trilogía creada por J.J. Abrahams, pero las cosas no fueron tan bien por algunos problemas de producción y por la muerte de Carrie Fisher antes de que se estrenara “The Last Jedi”.

Ahora, considerando como Disney realizó la campaña publicitaria alrededor de “Star Wars: The Rise of Skywalker”, no parece el final del formato por episodios de la franquicia. Ahora, esto no quiere decir que haya una potencial cuarta trilogía o que incluso continúen con una décima entrega numerada.

En el pasado, tanto “The Return of the Jedi” como “Revenge of the Sith” se tomaron como el final de la narrativa de Star Wars, aunque más adelante se probó lo contrario. Ahora, la última película de J.J. Abrams culmina en lo que parece ser el inicio de una nueva trilogía, dejando atrás cualquier vestigio del pasado y siguiendo adelante con los nuevos protagonistas.

Póster de "Star Wars: The Rise of Skywalker" (Foto: Lucasfilm)

Como se recuerda, “Rise of Skywalker” culmina con Rey adoptando el apellido Skywalker, creando su propio sable de luz y lo que parece ser el deseo de continuar el legado Jedi que le dejaron. Por otro lado, Palpatine fue derrotado, Ben Solo se sacrificó para ayudarla y todo parece indicar que los Sith han desaparecido finalmente, comenzando una nueva era de paz como sucedió en el pasado hasta “The Return of the Sith”.

De cualquier manera, la saga se encuentra en un momento estático, ya que para la siguiente película Rey podría mostrar su crecimiento como la última Skywalker, haber construido de nuevo la Orden Jedi o incluso participar de un conflicto intergaláctico más grande si forma parte activa de algún gobierno.

Lo cierto es que, en cualquier caso, la siguiente película deberá responder muchas preguntas que la última trilogía dejó sin resolver: ¿los Sith realmente se extinguieron? ¿Qué hará Rey para revivir la Orden Jedi? ¿Contra qué amenaza se enfrentarán los protagonistas de esta trilogía en el futuro? Y lo más importante, si solo queda el lado luminoso de la Fuerza en la galaxia, ¿dónde quedó el balance natural que la Fuerza necesita?

Por ahora, Disney y Lucasfilm no tienen planes cercanos para estrenar otra película de Star Wars, ya que la compañía ha publicado que tiene la próxima película de la franquicia estaría programada para el 16 de diciembre del 2022. A parte de esto, también se han mencionado el 20 de diciembre de 2024 y el 18 de diciembre del 2026. De estas hechas, tanto Kevin Feige como Rian Johson están desarrollando sus propias cintas de Star Wars, aunque no parece que alguna de ellas sería el décimo episodio.