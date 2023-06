Las reuniones sociales son siempre recibidas con vino, especialmente si te hallas en una ocasión de ‘etiqueta’ o una celebración en familia. Sin embargo, es posible que nadie halle un sacacorchos cerca, ¿Qué hacer en esos casos? Hay 3 trucos caseros que te harán tener la botella lista para servir. En MAG te explicamos los detalles, así que toma nota.

Es posible que hayas intentado sacar el corcho de un vino con un tenedor o una cuchara hasta escarbar entre su material para retirarlo; esto solo hará que trozos de la corteza caiga en el vino. De ser así, no te alarmes. No hay contaminantes que afecten a este fermentado de la uva y alcohol. De hecho, puedes ir retirando la bebida a través de un colador para no desaprovechar un buen vino tinto añejo o de grandes reservas.

¿Cómo destapar un vino sin sacacorchos?

Esta pregunta es muy consultada, y menos mal hay 3 alternativas a usar. Eso sí, te pedimos poner en práctica el método que esté más accesible a ti y al entorno social en donde te desarrolles; alguna de estas tácticas no pasan precisamente desapercibidas:

Utiliza un martillo y un tornillo : vamos a enroscar como mejor podamos un tornillo al corcho; hazlo en el centro hasta que solo sobresalga un centímetro de este.

: vamos a enroscar como mejor podamos un tornillo al corcho; hazlo en el centro hasta que solo sobresalga un centímetro de este. Al método anterior, vamos a usar la parte trasera del martillo para extraer el tornillo adherido al corcho; unos alicates también sirven perfectamente.

para extraer el tornillo adherido al corcho; unos alicates también sirven perfectamente. Otro método es usar un cuchillo: si el utensilio es de ‘dientes de sierra’, mejor. Vamos a colocar la botella en posición vertical y vamos a introducir cuidadosamente el cubierto al centro del corcho.

En ocasiones, un zapato puede ser de utilidad para destapar un vino. El MAG te explicamos la forma correcta de hacerlo (Foto: @weinstock / Pixabay)