Son muchas las causas que pueden provocar que nos pinchemos con una astilla. Si bien estos accidentes no suelen reportar consecuencias graves para la salud, sí son muy desagradables e incómodos cuando no se trata a tiempo. La gran mayoría usan pinzas para retirar el fragmento de madera y no está mal, ya que es el método más empleado.

El problema radica cuando no tenemos una pinza al alcance y el dolor incrementa con el transcurrir de las horas. ¿Qué hacen las mayorías de personas? Ven videos en Internet para encontrar una solución.

Esto ya no será necesario porque en las siguientes líneas te diremos cómo retirar una astilla del dedo sin necesidad de emplear pinzas. ¿Es eso posible? Claro que sí y aquí te decimos de qué manera sencilla.

Cómo retirar una astilla sin pinzas

Uno de los métodos más populares es el uso de sales Epson, también conocidas como sulfato de magnesio, ya que es un remedio natural muy utilizado para tratar problemas orgánicos y múltiples dolores.

Solo debes añadir una pizca de estas sales en un recipiente con agua, después meter la mano o el pie afectado en dicha solución y dejarlo actuar. ¿Cuánto es lo recomendable? Unos 10 minutos. Esto hará que la astilla de madera empiece a hincharse de manera que sea más fácil extraerla.

Si no cuentas con estas sales, no te preocupes. El aceite vegetal o aceite de oliva también es muy recomendado. Para este apartado, vierte un poco de aceite en un cuenco y remoja el dedo durante unos minutos.

¿Qué efecto tendrá esto? El aceite lo que hará es suavizar la piel a fin de que sea más sencillo retirar la astilla con ayuda de la punta esterilizada de un alfiler.

Ahora bien, si no cuentas con ninguno de los anteriores elementos mencionados puedes emplear cinta adhesiva. Tan solo debes cortar un trozo y presionar suavemente sobre la zona afectada. Eso sí, ten cuidado en la aplicación de la fuerza o de lo contrario no saldrá entera.

Si tampoco cuentas con cinta adhesiva, las patatas serán tu gran opción. Corta una rodaja pequeña y fina de patata. Luego, colócala sobre la piel afectada y asegúrala con una venda para mantenerla en su lugar.

Después de unos minutos, retira la patata con mucho cuidado y verás como la astilla saldrá con ella. Un increíble uso fuera de la cocina que te sorprenderá.