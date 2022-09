Uno de los productos de belleza que no falta en muchos hogares es el gel, pues permite crear diversos peinados y que el cabello crespo, lacio y ondulado no luzca desordenado para un evento especial o una reunión de trabajo. Su uso es habitual tanto en hombres como mujeres, pero si no se aplica correctamente puede verse demasiado firme y nada natural. Desde Mag te dejamos los trucos que debes seguir para ponértelo sin cometer errores.

Suelen clasificarse por la consistencia y la fuerza de fijación y la mayoría se aplican con las puntas de los dedos, con peine, dedos y palma, pero hay algunos que pueden rociarse. “Un gel te permite crear con eficacia un estilo ordenado, desordenado y divertido. En cabellos cortos, largos, lacios, ondulados. Es perfecto para explorar todos los peinados”, explica Yanet Rabanal, técnica capilar de Moco de Gorila.

Cómo aplicar correctamente el gel

Empieza lavando tu cabello: tener el cuero cabelludo y cabello limpio es el primer paso. Aplica el shampoo y acondicionador como lo haces normalmente y luego sécate el cabello con una toalla con presión suave. Aplica el gel: coloca una cantidad pequeña de gel en las puntas de tus dedos, frota o activa en tus manos para cubrirlas de manera uniforme y aplica en tu cabello. Dependiendo de la textura y el largo del mismo tendrás que usar una cantidad adecuada de gel para asegurarte de aplicarlo de manera uniforme en las puntas de tus dedos. Recuerda que siempre puedes agregar más producto. Crea tu estilo: debes empezar a aplicar el gel justo encima de la línea del cabello y continuar hacia atrás hasta la parte alta de tu cabeza o hasta tu nuca. Usa tus dedos para aplicarlo y, si lo deseas, emplea un peine para hacer que el gel se incorpore mejor.

Para un estilo con cabello lacio, cepilla tu cabello o dale la forma para que tenga el aspecto que deseas.

Presiona tu cabello o forma ondas con él usando tus dedos para definir o marcar la formación de rizos.

Para darle más volumen al cabello ondulado o rizado, en especial en las raíces, inclina la cabeza para moldear el cabello de forma uniforme.

Trucos para no fallar al aplicar el gel

Antes de utilizar el gel se recomienda lavarse el cabello y aplicarlo cuando esté semiseco. Para retirar el gel del cabello debe lavarse como de costumbre con agua, shampoo y acondicionador. (si tiene su cabello más de 4 cm) Cabellos largos: puedes aplicar una pequeña cantidad de gel en líneas perpendiculares, de medios a puntas. Cabello ondulado: se debe ir marcando las ondas hasta lograr el efecto deseado. Aplicar el gel en la yema de los dedos y palma de la mano. Frotar y activar para luego distribuirlo de forma uniforme en todo el largo del cabello en líneas perpendiculares. Moldear y definir al estilo de look deseado.

“Los productos de moldeado y estilizado se han convertido en un básico para todos los hombres y mujeres, sin importar su edad. Dentro de la categoría se encuentran geles de larga duración como los de Moco de Gorila que se reactivan a través del agua, sin la necesidad de aplicarlo nuevamente. Asimismo, debes elegir el producto que más se adapte a tus necesidades y te brinde los resultados que estás buscando”, agregó Yanet Rabanal.

