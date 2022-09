Para muchos tener uno en casa es un sueño hecho realidad por lo que hay que cuidarlo al máximo. Un bolso Louis Vuitton es una inversión pensada a largo plazo, por lo que cuidar el cuero es vital para mantenerlo en perfectas condiciones durante el mayor tiempo posible. Es aquí donde los trucos ayudarán a limpiarlo de forma segura sin dañarlo.

La casa de lujo de origen francés tiene bolsos icónicos como el Monogram Canvas que es perfecto para estilos modernos y que está hecho de lona. Todos se caracterizan por su durabilidad y aspecto clásico. Aquí algunos consejos.

Lo que debes y no hacer con tu bolso de lujo

Protege tu bolso de elementos del ambiente como las condiciones extremas del clima que pueden dañar el cuero. No lo dejes en tu auto en días muy calurosos o lo expongas al frío, pues el material se puede agrietar.

Si tu bolso tiene agarradera para llevarlo de la mano, lávate bien antes de cogerlo y evita hacerlo si estás sudando, pues puede estropear el cuero. Tampoco toques tu cartera después de ponerte crema en las manos o alcohol.

Guarda tu bolso cuando no lo utilices y rellénalo con papel de color claro (no periódico o revistas) o toallas de algodón para que no pierda la forma. No tires las bolsas de gel de sílice que traen dentro, porque esto ayudará a que no se humedezca el bolso.

Cúbrelo con su bolsa de polvo original con la que te lo vendieron o una funda de almohada de algodón blanco para que no se dañe en el estante que debe ser un lugar seco y oscuro.

Para evitar un desgaste prematuro del cuero, no lo limpies a diario, con que lo hagas una vez al mes es más que suficiente. Para eso usa un paño suave o de algodón seco para quitar el polvo de la superficie y no frotes fuertemente.

Si la mancha está en la parte de lona, no uses jabón porque lo puedes estropear.

“Los productos son muy durables. Si se invierte es para cuidarlo, para tenerlo por muchos años. Tenemos clientes que solo vuelven a tienda para hacer pequeños arreglos pero que pasan la bolsa de generación en generación y es impresionante que no se desgasta. Hay que evitar la lluvia; que le caiga alcohol en gel porque el cuero es una piel; si en casa lo vas a hidratar, hay que hacerlo una vez al mes con una crema humectante o traerlo a la tienda para hacer un cuidado especializado. Hay que guardarlo con el filtro que viene en la bolsa para que no se dañe por la humedad y esté protegida del sol en casa. Y eso sí, nunca lleven en su bolso esmaltes de uñas que se pueden romper o acetona porque el daño no es reversible”, contó a Mag de El Comercio Daniela Gontijo, country manager para Latinoamérica de Louis Vuitton que llegó para participar del aniversario de su primera tienda en Perú, ubicada en el Jockey Plaza y que exhibe el universo completo de la marca, incluidos los estilos nuevos y clásicos de zapatos, artículos de cuero, accesorios y colecciones de viaje para hombres y mujeres.

