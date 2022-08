Si hay un electrodoméstico en el hogar con el que estamos seguros que no podrías vivir es la lavadora. Entre otras cosas, se ocupa de limpiar tus prendas de vestir. Sin embargo, debes saber que hay muchas cosas que estás metiendo y que se están estropeando antes de tiempo.

Hoy en Mag conocerás qué cosas no deberías meter en la lavadora. Si no bastaba con separar la ropa por colores, darle la vuelta a las prendas o no llenarla mucho, ahora también deberás preocuparte por lo que puedes y no puedes limpiar en ella. Si quieres conservar tus cosas, sigue leyendo.

Prendas con pelos de mascotas

Pueden ser muy difíciles de quitar de la ropa, pero colocar prendas con ellos en la lavadora solo empeorará el asunto. El pelo mojado de los animales puede apelotonarse y adherirse a la ropa o al tambor e incluso obstruir las tuberías, lo que al electrodoméstico menos eficaz con el paso del tiempo.

Quítalos antes de meter la ropa. Pasa un rodillo de pelusas o cinta adhesiva para que se queden pegados. Si no tienes uno puedes ponerte un guante de látex humedecido con agua que hará la misma función. Si todavía quedan, mételo en la secadora unos minutos y esto servirá como trampa para todos esos pelos. Tras quitar por completo los pelos, ya puedes lavarlo como se indique en la etiqueta.

Almohadas

El movimiento de la lavadora puede causar que las que están hechas de espuma se debiliten o se rompan en pedazos. Dado que las almohadas viscoelásticas en su mayoría son hipoaergénicas y resistentes a los ácaros, pueden permanecer durante más tiempo limpias que las tradicionales.

Carolyn Forte, directora de Good Housekeeping, una empresa dedicada a los electrodomésticos y productos de limpieza, dijo a El Confidencial que hay limpiarlas una o dos veces al año y simplemente tratando las manchas localizadas o las áreas descoloridas. Otra opción es revisar antes la etiqueta para ver si sugiere que la limpies a mano: con detergente hipoalergénico y secada al aire.

Nunca deberías meter almohadas en la lavadora. (Foto: Pexels)

Sostenes

La manera de romper un sostén es ponerlo dentro de una lavadora. Además, sus broches o las varillas que forman las copas pueden engancharse y dañar otra prenda. La mejor forma para lavarlos es a mano. Usa agua fría y detergente suave. Después, exprime suavemente para evitar dañarlos.

Encajes o bordados

Los artículos delicados con encajes o bordados no deben meterse a la lavadora porque el movimiento puede destruir los detalles. En especial ocurre con los artículos con adornos pegados en lugar de cosidos, ya que es más probable que esas piezas se caigan. Además, el encaje se puede rasgar si entra en contacto con prendas con botones, broches, ganchos o cremalleras.

Los encajes no deben lavarse a máquina. (Foto: Pexels)

Manchas inflamables

Nunca metas en la lavadora prendas con manchas de gasolina, aceite de cocina o motor, desengrasante o alcohol. El alto calor del electrodoméstico podría hacer que la ropa se incendiara y provocar una explosión. Sin mencionar la posibilidad de que se acumulen residuos inflamables en su máquina.

Trata la mancha con un limpiador a base de disolvente y déjalo reposar durante al menos diez minutos. Si el olor de la mancha disminuye, podrás meterla en la lavadora, siempre y cuando lo laves solo y se seque después.

