¿Quién no ha sentido esa tentación de darle un pedacito de pan a su perro cuando están con esa mirada tierna y suplicante mientras comemos? ¡Esos ojitos nos pueden derretir el corazón! Pero, ¿es seguro alimentar a nuestros peludos con pan? Hoy en Mag hablaremos sobre lo que sucede cuando un can lo consume, probablemente quedes sorprendido con las respuestas.

Primero, tenemos que entender que nuestros amigos de cuatro patas tienen necesidades nutricionales específicas que pueden diferir de las nuestras. Los perros son carnívoros, lo que significa que su dieta principal debe consistir en proteínas de origen animal. El pan, siendo un alimento a base de granos, no forma parte de su dieta natural.

Descubre si los perros pueden comer pan o no

En 2013, la reconocida revista científica Nature publicó un estudio del genetista Erik Axelsson, de la Universidad de Uppsala en Suecia, que comparaba el genoma de 60 perros de 14 razas distintas con el de 12 lobos. La investigación concluyó que los perros tienen, genéticamente, más capacidad que los lobos para descomponer los carbohidratos en su sistema digestivo, pero mucho menos que los humanos.

Es decir que los perros no tienen un organismo adaptado para descomponer los carbohidratos de forma eficiente ya que son carnívoros y están genéticamente diseñados para alimentarse a partir de proteína animal. Por tanto y según consigna la web de Nutro, los perros pueden comer pan pero no de forma frecuente ni en grandes cantidades porque no es un alimento idóneo para ellos.

En resumen, la respuesta a si los perros pueden comer pan es la siguiente:

Los perros pueden ingerir pan pero solo de forma esporádica , en pequeñas dosis y siempre que no sean intolerantes al gluten.

, en pequeñas dosis y siempre que no sean intolerantes al gluten. El pan no es un alimento idóneo para los perros porque está compuesto principalmente de hidratos de carbono y no de proteína animal.

Recuerda que su alimentación principal debe ser adecuada para su especie y que cualquier cambio en su dieta debe ser consultado con un profesional. ¡Cuidemos a nuestros queridos compañeros con responsabilidad y amor!

VIDEO RECOMENDADO

Conoce los alimentos que puede comer un perro. (Fuente: Latina TV)