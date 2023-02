A la hora de limpiar el inodoro, se tiene que hacer una aclaración. Una cosa es limpiar y quitar la suciedad y otra es desinfectar, deshacerse de los microorganismos que puedan acumularse en las superficies con el uso habitual. Hoy en Mag te enseñamos un truco para el limpiar el váter.

Para limpiar el inodoro de forma rápida y fácil hay muchas maneras. La lejía siempre es una opción y, además de ayudarnos con restos que puedan quedar, también es muy eficaz desinfectando las superficies del váter. Sin embargo, no es la opción más ecológica que podemos usar en el hogar.

Afortunadamente, hay un truco casero que permite limpiar el inodoro de forma rápida y sencilla. Aunque suene un tanto inverosímil, solo necesitarás utilizar un producto que muy probable tengas en la cocina de tu vivienda: el vinagre.

Por qué debes echar vinagre en el retrete

Empieza por verter medio litro de vinagre blanco dentro del inodoro. No olvides levantar la tapa del retrete para que esta no se moje.

Deja reposar por un par de horas. En caso de que sea el baño de visitas o el que casi nunca usas, deja reposar el vinagre toda la noche.

Al día siguiente, con ayuda de un cepillo comienza a tallar y verás que la suciedad cae por si sola gracias a la acidez del vinagre, la cual debilita y combate cualquier desecho sin mayor problema.

Ahora bien, quizás te preguntes cada cuánto tiempo es aconsejable usar este remedio casero. Los expertos recomiendan realizar este procedimiento pasos, al menos, una vez a la semana para conservar el retrete en perfectas condiciones.

¿Qué hacer para que el vinagre sea más efectivo?

Aunque el vinagre tiene alguna propiedad desinfectante, no tiene suficiente eficacia para que sea el único producto que uses con el inodoro. Para ello hay dos alternativas: estos son el agua oxigenada y el alcohol de farmacia. Es conveniente, sin embargo, que los apliques tras el vinagre y no con él.

Tanto el agua oxigenada como el alcohol son desinfectantes potentes que pueden ayudarte con la limpieza. Para usarlos únicamente hay que aplicarlos sobre la superficie.

Síguenos en nuestras redes sociales: