Las personas navegan por Internet por dos motivos: para entretenerse o informarse. Sobre este último punto, en muchos hogares suelen mezclar jabón de trastes y cloro porque lo vieron en algún tutorial en YouTube o lo escucharon de un pariente o vecino. Esto es una práctica errónea que lo único que conseguirás es crear un bomba de tiempo sin saber los peligros que hay detrás de ello.

Lo novedoso puede salir caro. Si no estás seguro de los efectos que puede tener una mezcla, te recomendamos no ponerlo en práctica porque para eso estamos nosotros, para sacarte la venda de los ojos a fin de despejarte las dudas y no pongas en riesgo tu salud.

Sí, el cloro es uno de los productos estrella que se suelen emplear en la limpieza del hogar y, además, de lo más comerciales. Esto se debe a que su compuesto químico lo conforma el conocido hipoclorito de sodio, el cual se reconoce por su alta capacidad para desinfectar.

En muchos hogares tienen el concepto que esto ayudará a remover la suciedad de los trastes y eliminar la mayor parte de los microorganismos de las superficies al mezclarlo con el jabón, pero esto es una práctica errónea.

Razones por las que no debes mezclar jabón y cloro para lavar los trastes

Como se sabe, los jabones par lavar trastes contienen formulaciones, eso sí, dependiendo de la marca y el tipo que se utiliza. Al mezclarlo con cloro, genera “cloramina”, conocido por provocar daños en los ojos, piel, pulmones e hígado.

Algunos expertos aseguran que cuando se utiliza la combinación mencionada y, la mezcla en contacto con tu piel, puede ocasionar ardor, urticaria, comezón y enrojecimiento. Asimismo, puede desarrollar enfermedades como dermatitis.

Otro aspecto a considerar y que derrumbará mitos es que al combinarse, ambos productos, se perderá la eficacia de cada no. Muchos piensas que es una gran solución para limpiar vasos, cucharas y platos, pero el jabón de trastes se oxidará al bloquearse por los efectos desinfectantes del cloro.

Entonces, ¿con qué sí lo puedo mezclar? La respuesta es que con ninguno. Se recomienda no combinarlo con otra sustancia, puesto es que muy peligroso con agua caliente, amoniaco, alcohol y agua oxigenada.

Síguenos en nuestras redes sociales: