Ya llega el Big Deal Days de Amazon. El evento, exclusivo para los millones de clientes Prime, permite obtener grandes ofertas en diferentes categorías como moda, hogar y juguetería. Conoce los detalles en esta nota.

De acuerdo con la compañía, hay más de 200 millones de suscriptores pagos en 25 países de todo el mundo, que tienen la entrega rápida de Amazon, entre otros beneficios.

El evento, que marca el inicio de las compras navideñas de Amazon, cuenta con descuentos en millones de productos de grandes marcas, así como artesanales e independientes.

¿CUÁNDO SON LOS PRIME BIG DEAL DAYS DE AMAZON?

El Prime Big Deal Days, que marca el inicio de las compras navideñas de Amazon, empieza el 10 de octubre y dura 48 horas. Es solo para miembros Prime.

¿QUÉ SON LOS PRIME BIG DEAL DAYS DE AMAZON?

Prime Big Deal Days es un evento de inicio festivo de 48 horas que ofrece a los miembros Prime acceso exclusivo a grandes descuentos en ofertas de temporada de diversas marcas y productos.

Tiene descuentos en grandes marcas como Dyson, Sony, Barbie, SharkNinja, iRobot, LG, Peloton, Jabra y Betty Buzz de Blake Lively. También tiene acceso a ofertas de vendedores independientes como Ruggable x Jonathan Adler, Urban Decay Cosmetics y PicassoTiles. Los suscriptores, además, pueden obtener ahorros en entretenimiento, entrega de comida y más con ofertas adicionales siempre y cuando seas miembro Prime.

Hay millones de ofertas con envío rápido (Foto: AFP)

¿QUÉ PAÍSES PARTICIPAN EN LOS PRIME BIG DEAL DAYS DE AMAZON?

Prime Big Deal Days se lleva a cabo en 19 países de todo el mundo y comienza el 10 de octubre en Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, China, Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, Portugal, Singapur, España. Suecia, Estados Unidos y el Reino Unido. Los miembros Prime en Japón pueden comprar en el evento Prime Big Deal Days del 14 al 15 de octubre.

¿CÓMO PUEDO CONSEGUIR BUENAS OFERTAS LOS PRIME BIG DEAL DAYS DE AMAZON?

Debes estar atento. Se lanzarán nuevas ofertas cada cinco minutos durante períodos seleccionados durante todo el evento en una amplia selección de productos. También puede solicitar acceso a ofertas exclusivas registrándose para ofertas solo por invitación en productos seleccionados y recibir notificaciones de ofertas de Alexa. Obtenga más información sobre cómo puede encontrar las mejores ofertas y consulte la página “Ofertas de hoy” de Amazon .

Sigue a influencers. Olivia Culpo, Claudia y Margo Oshry de “Girl with No Job” y el podcast The Toast comparten sus principales productos seleccionados antes de Prime Big Deal Days. Sintoniza sus transmisiones en vivo en Amazon Live o descarga la aplicación Amazon Live Shopping en Fire TV.

También puedes utilizar la insignia Pequeña Empresa y el nuevo filtro Pequeña Empresa para descubrir fácilmente productos de las muchas marcas y artesanos de pequeñas empresas en la tienda de Amazon.

¿QUÉ DESCUENTOS HABRÁ EN LOS PRIME BIG DEAL DAYS DE AMAZON?

Amazon ofrece millones de ofertas durante Prime Big Deal Days. Estos son algunos descuentos durante el evento:

Hasta 30% de descuento en determinados productos Dyson

Hasta un 25% de descuento en determinadas laptops y monitores de HP y Acer

y monitores de HP y Acer Hasta un 60% de descuento en determinados productos de Bissell e iRobot

Hasta 30% de descuento en determinados productos de Amazon Essentials.