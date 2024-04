Para alguien que llega de la nada a los Estados Unidos a establecerse y a buscar un mejor futuro, hay muchas cosas que le puede causar una enorme sorpresa debido a que es, prácticamente, un mundo nuevo, con diferentes costumbres, comida y un sentido financiero que puede resultar extraño, por lo que hay personas que pueden “desesperarse”, por llamarlo así ante lo novedoso y cometer errores que son muy comunes y que, a la larga, te darás cuenta de que fue una pésima decisión.

Ante ello, siempre es bueno escuchar recomendaciones de personas que ya pasaron por lo mismo, todo con la finalidad de que puedas tomar elecciones correctas con el dinero que estás ganando. Por ejemplo, un influencer llamado Anthony Rivera (@anthonymiami), de nacionalidad peruana, ha dado a conocer cuáles son dos errores que los latinos suelen cometer cuando llegan a Estados Unidos, los cuales, de acuerdo a sus vivencias, los calificó como frecuentes.

Anthony Rivera dio algunos puntos de vista acerca de lo que ya vivió en Estados Unidos (Foto: Anthony Rivera / TikTok)

ERRORES COMUNES DE INMIGRANTES QUE LLEGAN A ESTADOS UNIDOS

El joven que reside en Miami reconoció un par de errores que los considera comunes, de los cuales uno de ellos cometió al empezar a trabajar, por lo que sus consejos los da desde la voz de la experiencia, así que no estaría de más escucharlo y tomar decisiones con base a lo que ya vivió, pues podría ser que ahorres unos cuantos —o muchos— dólares. Ahora pasaré a mencionarte estos puntos que dio a conocer en un video que se viralizó en TikTok.

1. Compra de ropa y otros productos

Rivera, tal y como lo ha señalado en su video, luego de trabajar su primer mes comenzó a hacer las compras que necesitaba en Estados Unidos, incluyendo vestimenta. En un paseo por el mall se dio cuenta de que había productos que estaban a un buen precio, por lo que fue comprando varios de ellos a lo largo de sus primeros meses en Estados Unidos. Por ejemplo, encontró zapatillas de marcas como Nike o Adidas a 40 dólares, entre otras cosas muy interesantes.

Lamentablemente, luego de hacer muchísimas compras, recapacitó y llegó a la conclusión de que no debió gastar tanto en ropa, pues muchas de esas prendas ahora no las usa muy seguido, por lo que ese dinero pudo haberle ayudado para otras cosas. Así mismo, reconoció que uno no debe apresurarse y comprar artículos de buena marca para presumir, como un iPhone, ya que son cosas accesibles para casi todas las personas en Estados Unidos.

“Justo estaba revisando mi armario y veo que tengo $8,000 dólares en ropa que ni siquiera uso, en gorras, mochilas, morrales, poleras, maletas, chaquetas. La verdad es que es mucho dinero. Ahí las tengo, no las uso mucho, no salgo mucho a fiesta. De los errores se aprende”, indicó el joven peruano.

2. Adquirir un auto a crédito

Anthony Rivera reconoció que obtener en un auto en los Estados Unidos no es algo tan complicado como en otros países de América Latina y que hay una gran parte de la población que decide comprar uno a crédito, pues a primera instancia eso puede ser la opción más factible, aunque a la larga ello pueda generar intereses. Así mismo, uno debe tener una responsabilidad financiera dispuesta a aceptar un compromiso largo para pagar las cuotas.

A diferencia del punto anterior, el peruano no cayó en este error. Si bien tiene un auto, en el que, casualmente, estaba grabando ese video, lo adquirió al contado, algo de lo que no se arrepiente, pues pudo ahorrar lo necesario y pagar de un solo golpe, en vez de alargarlo a través del tiempo. Así mismo recomendó hacer la compra de un auto llevando a un mecánico de confianza para que pueda evaluarlo y determinar si es una buena compra o no.

“Hace unos cuatro meses que tengo este carrito, pero iba a sacar un carro a crédito, felizmente este me pareció por Marketplace, lo fui a checar con mi mecánico y me dijo que estaba súper bien; por fuera estaba muy bonito y por dentro también, así que yo lo compré al cash. Pero no les recomiendo en lo absoluto que compren carro a crédito porque terminan pagando un carro y medio y hasta un poquito más incluso, debido a que no tiene un historial crediticio y algunas personas lo sacan también sin licencia”, indicó.