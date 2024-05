Si tienes algunas o muchas monedas contigo y sueles tirarlas en un rincón de tu casa o hacer alguna compra rápida para deshacerte de ellas, te recomiendo que te tomes unos minutos para pensarlo dos veces, ya que podrías estar desperdiciando la oportunidad de hacerte millonario debido a que aquellas insignificantes piezas pueden valer millones de dólares para los más desesperados coleccionistas numismáticos.

En el mundo entero hay personas que coleccionan muchas cosas, así que no es de extrañar que haya un mercado especial para las monedas y billetes. Estados Unidos no es la excepción y, a lo largo de las diversas notas que te he presentado en este sitio web, nos hemos dado cuenta de que hay varios de estos elementos que pueden valer una enorme cantidad de dinero.

En una nota del medio Nasdaq se recopilaron monedas que pueden llegar a valer millones de dólares, lo que te puede cambiar la vida completa de la noche a la mañana. ¿Quieres conocer cuáles son?

Muchas monedas antiguas son buscadas por los coleccionistas (Foto: Pixabay)

MONEDAS QUE PUEDEN VALER MILLONES DE DÓLARES

Dólar de plata con cabello suelto de 1794

Es una de las monedas más raras que existen en el mundo del coleccionismo. De acuerdo con algunos especialistas, su diseño se basó en una moneda española. En la actualidad, se calcula que solo hay entre 150 y 200 de este tipo, así que su valor podría rondar los 7,75 millones de dólares.

Moneda de águila doble de Saint-Gaudens de 1933

Nunca estuvo circulando de manera oficial, pero se acuñaron cerca de medio millón de estas. Sin embargo, se sabe que solo existen 13 de ellas, así que su valor se multiplicó muchísimo, llegando a alcanzar los 7.5 millones de dólares, cuando en un principio se suponía que solo valía 20.

Níquel Liberty Head V

Son extremadamente raras, al punto de que solo se conocen cinco de ellas que fueron adquiridas por coleccionistas de apellidos Norweb, Eliasberg, Walton, McDermott y Olsen. Su valor se calcula que está entre los 4.75 millones de dólares.

Dólar de plata de 1804 Clase 1

Aunque su nombre hace referencia al año 1804, su acuñación fue recién en 1834 y existen tres de estas monedas que se diferencian por diversos detalles. La pieza calificada como clase 1 puede llegar a costar 6.75 millones de dólares

Dinar de oro Omeya 723

El dinar es una moneda usada principalmente por los países árabes, así que tenemos una gran complicación en conseguirla, sobre todo si hablamos de esta pieza del año 723. Solo quedan una docena de ellas y se puede vender por 6 millones de dólares, toda una fortuna.

Moneda de 15 dólares de 1787

En su interior tiene un diseño de un águila con las iniciales “EB” en el pecho que significa Ephraim Brasher, la persona encargada de su acuñación. Una de estas piezas se venció por 7.4 millones de dólares en 2011, pero su calor dependerá mucho de su estado.

Moneda de oro Liberty de 20 dólares de 1849

Es una de las monedas más buscadas porque no existen muchas de su tipo y también porque está hecha de un 90% de oro y un 10% de cobre y su peso es de 33 gramos.