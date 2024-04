Cuando alguien compra un boleto de lotería, suele tener en mente los números que elegirá o los decide mientras se encuentra en el módulo de compra. Muy pocas veces deja todo a la suerte o permite que el vendedor o vendedora decida la jugada y mucho menos se acepta el boleto con una elección diferente por culpa de la persona que registró la compra. Bueno, una mujer en Maryland fue la excepción de esto y terminó aceptando unos tickets que no escogió y, a la postre, se ganó un enorme premio proveniente de Powerball.

En ocasiones, cuando la suerte está de tu lado, no importa absolutamente nada. Si el premio es para ti, será para ti, hagas lo que hagas. Sin embargo, no deja de ser muy extraña esta historia y curiosa. Es por ello que dan ganas de saber más acerca de esta persona que ahora puede presumir el hecho de que ganó dinero de una lotería, que, si bien no fue el jackpot, estoy seguro de que cualquier de nosotros quisiera tener en nuestras cuentas bancarias. A continuación, más detalles sobre el peculiar caso de éxito.

LA COMPRA NO FUE COMO ELLA QUERÍA

Una mujer en Maryland, que decidió no divulgar su identidad públicamente, se acercó a las oficinas de la lotería para cobrar un premio de 200 mil dólares, obtenidos de dos boletos diferentes. Lo extraño es que, al llegar a reclamar lo que le pertenecía, reveló que ambas jugadas fueron cosa del azar y de un error de la persona que se los vendió, ya que ella había seleccionado otros números, diferentes a los registrados.

De acuerdo con las palabras de “Feedie”, sobrenombre que escogió para efectos de la historia, ella fue a un supermercado y aprovechó para comprar dos boletos de Powerball, de esos tickets uno incluía las opciones Power Play y Double Play. Sin embargo, la persona que estaba en el mostrador no registró bien la jugada y ambos salieron con números que ella no había considerado en su elección inicial, representando un problema para ambas partes.

Lo normal en estos casos es que el comprador se niegue a aceptar esos boletos porque no tenían las jugadas que había solicitado, pero ella prefirió no hacerse de muchos inconvenientes y los asumió como suyos y se regresó a su domicilio sin prestar atención a su compra. Vale precisar que esto ocurrió el martes 9 de abril y el sorteo se iba a realizar al día siguiente.

Hice énfasis en que no prestó mucha atención a los boletos porque se olvidó del sorteo y todo hasta que, días después, su hija le preguntó por cómo le había ido con sus jugadas de Powerball. Es allí cuando ella comienza a revisar los resultados y se da cuenta que uno de esos tickets tenía un premio de 100 mil dólares. Al cotejar el otro también tenía un premio por la misma cantidad de dinero, lo que sin dudas la hizo muy feliz.

“Revisé a mis números ganadores entre 10 y 12 veces porque realmente no podía creer que hubiera ganado tanto dinero. Sentí que mi cuerpo temblaba, me arrodillé y di gracias a Dios. Supongo que soy una mujer afortunada, mi madre solía decirme eso. Por fin lo siento así hoy”, reconoció la mujer.

Esta mujer aceptó los errores de un vendedor en sus boletos y se convirtió en ganadora de 200 mil dólares (Foto: AFP)

¿QUÉ HARÁ CON EL DINERO?

La Lotería de Maryland también informó acerca de los planes que tiene esta mujer con los 200 mil dólares que ha ganado. De acuerdo con lo expresado con ella, una parte la ahorrará, mientras que otra la utilizará para invertir en distintos fondos financieros que ella crea conveniente.

Sobre su decisión de no dar a conocer su identidad al público en general, ella confesó que no quiere que las demás personas sepan que ganó ese dinero y que solo se lo ha dicho a su hija, quien le preguntó por sus boletos ganadores, y a su madre, quien siempre ha confiado en ella desde el primer instante.