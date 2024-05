Walmart es una de las cadenas de supermercados minoristas más grandes de Estados Unidos, pero no todas las tiendas tienen el resultado esperado, por ello, al igual que en 2023, este año 2024 continúa con su política de cierres de los locales que no son rentables. Una de ellas es la que se ubica en Columbus, Ohio, por lo que pondrá en remate una serie de artículos. En esta nota, conoce la lista.

Walmart tiene cerca de 5.000 tiendas en todo Estados Unidos. En 2023, cerró un total de 24 en 14 estados y Washington D.C., con Illinois experimentando el mayor número de cierres. Y en 2024, ya ha experimentado la clausura de 8 locales, dos de ellos en San Diego, California, uno en Connecticut y otro en Milwaukee, además del de Ohio.

¿DÓNDE ESTÁ UBICADA LA TIENDA QUE WALMART CERRÓ EN OHIO?

Walmart cerró en febrero la tienda ubicada en 3579 S. High St., en Columbus, en el centro comercial Great Southern. “Tenemos casi 5,000 tiendas en todo Estados Unidos y, lamentablemente, algunas no cumplen con nuestras expectativas financieras. Si bien nuestro negocio subyacente es sólido, esta tienda no ha funcionado tan bien como esperábamos y tomamos la decisión de no renovar el contrato de arrendamiento”, dijo la compañía en un comunicado.

La tienda contaba con 180 empleados, que eran elegibles para ser transferidos a una de las otras docenas de tiendas de la cadena en el centro de Ohio y se les pagó hasta el 3 de mayo. Aquellos que se transfieran para entonces, recibirán una indemnización.

La cadena de tiendas Walmart cerró en febrero la tienda de Columbus (Foto: AFP)

LISTA DE PRODUCTOS WALMART EN LIQUIDACIÓN POR CIERRE DE TIENDA EN COLUMBUS

La sucursal de Ohio decidió liquidar su inventario a través de una subasta organizada vía online por Grafe Auction. Mira la lista:

Televisores de pantalla plana

Computadoras portátiles

Tabletas

Cajas registradoras

Mostradores de caja

Estanterías para exhibición

Racks de exhibición

Muebles

Electrodomésticos pequeños

Refrigeradores

Suministros de limpieza

Unidades de estantería

Monitores de seguridad

Sistemas antirrobo

Carros de carga

Carretillas

Escaleras

¿CERRARÁN MÁS TIENDAS DE WALMART EN COLOMBUS?

La compañía dijo que no hay cierres adicionales planeados para la región de Columbus por el momento. Walmart opera 170 tiendas y Sam’s Clubs en Ohio y emplea a más de 56,000 trabajadores en el estado.