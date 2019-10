Hace algunas horas se hizo tendencia en todo el mundo el video denominado ’1444′, el cuál supuestamente traía una maldición que fue posteriormente explicada por el reconocido vloguero Dross; sin embargo, la grabación que había colocado en YouTube fue eliminado y prohibid por los entes y el algoritmo de dicho portal web.

Pasa que en el video ’1444′ se puede ver a una persona cometiendo un acto muy repudiado por miles de personas y, aunque se desconocen las causas que hayan llevado al muchacho a cometer ese atentado contra su vida, la grabación colocada por el canal ‘Rey Gore’ se transformó en un viral que YouTube no dudó en borrar rápidamente sin esperar que hayan otros usuarios que ya lo tengan tanto descargado como subido en otro portal de videos online.

Es así como tal impacto que tuvo ’1444′ se vio reflejado en algunos canales de YouTube que optaron por lanzar tanto su reacción, explicación y todo sobre el video viral. Uno de estos, fue el reconocido DrossRotzank, el cuál colocó una especie de ‘investigación’ que desentrañaba a fondo algunos detalles que no se aprecian así nomás en la grabación.

En primer lugar, este habló sobre tres puntos a resaltar acotando que ’1444′ fue grabado en Rusia. El primero, las letras en ruso y la palabra ‘boka’ (adiós) que dice el chico antes de apretar el gatillo. Segundo, el polo que lleva ya que este nos muestra unas palabras en ruso con un número 911 (Proyecto Juvenil 911), este era un campamento para jóvenes al que habría asistido el chico. Finalmente, el arma que usa es de origen ruso.

El video de Dross ya había sido subido a su canal de YouTube, el cuál recibió un aparente strike pero sin sentido, ya que el youtuber no mostraba la grabación 1444. Ahora, una parte de su edición la colocó en Twitter y este puedes verlo aquí.

La respuesta por parte de Dross no se hizo esperar y es que este, tras enterarse de la eliminación de su explicación sobre el video viral 1444, no dudó ni un segundo en mostrar su disgusto en las distintas redes sociales, así como también una grabación en donde muestra una crítica muy clara a YouTube al no dejarle dar la explicación a sus seguidores.

Youtube se está convirtiendo en una basofia total. A mi y a otros youtubers nos bajaron el video 1444. No muestro nada del video original de ese tema, en absoluto, lo único que llegué a poner fue un segundo del audio (que nisiquiera contenía el disparo en sí) y un corte de imagen del polo que no muestra nada. YouTube se ha convertido en una especie de dictadura....la plataforma está siendo dirigida por personas bastante crápulas



YouTube responde a los usuarios que suben el video viral 1444

Ante la situación que viene viviendo YouTube en los últimos días con la difusión del video viral 1444, el mismo portal web se encargo de recordarles a todos los usuarios sobre la viralización y subida de este tipo de grabaciones violentas en el portal web.

“No se debe publicar contenido violento o sangriento con el objetivo principal de ser impactante, sensacionalista o gratuito. Si vas a publicar contenido gráfico en un contexto informativo o documental, actúa con consideración y proporciona suficiente información para que los usuarios puedan entender lo que sucede en el vídeo. No animes a otras personas a cometer actos violentos.”







¿Cómo afecta ver el video viral 1444?

Contenido que incite a cometer actos violentos contra personas o grupos concretos.

Peleas en las que haya menores involucrados.

Grabaciones, sonido o imágenes en los que se muestren accidentes de tráfico, desastres naturales, consecuencias de la guerra, secuelas de ataques terroristas, peleas callejeras, ataques físicos, agresiones sexuales, inmolaciones, torturas, cadáveres, protestas o disturbios, atracos, operaciones médicas u otro contenido cuyo propósito sea causar conmoción o repulsión a los espectadores.

Grabaciones o imágenes que muestren fluidos corporales, como sangre o vómito, con el propósito de causar conmoción o repulsión a los espectadores.

Contenido en el que se inflijan deliberadamente sufrimiento o dolor innecesarios a un animal.

Contenido en el que se muestre a personas que animan u obligan a animales a pelear.

Contenido de ficción o dramatizado de alguno de los temas detallados anteriormente, en el que no se proporcione al espectador contexto suficiente para saber que la grabación no es de hechos reales o que se trata de una recreación.

Estos son algunos ejemplos de contenido prohibido en YouTube: