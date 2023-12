Taylor Swift fue una de las grandes invitadas en ‘Renaissance: a film by Beyoncé’, la película que narra la gira mundial de Beyoncé, y como no podía ser de otra manera, se robó tosas las miradas con su look. Las imágenes se viralizaron en las redes sociales.

Luego de perderse el estreno de ‘Renaissance: a film by Beyoncé’ en Los Ángeles, debido a que se encontraba ofreciendo un show en Brasil, Taylor Swift se trasladó hasta Londres el último jueves 30 para estar presente en la proyección.

La cantante de 33 años se lució en la alfombra roja con un vestido plateado y brillante, lleno de lentejuelas de Balmain. Complementó el outfit con con joyas de Anika Ko y zapatos de Giuseppe Zanotti.

Las imágenes se viralizaron en redes sociales y los ‘swifties’ destacaron el look de la artista.

imagínate ser el ex de la mismísima Taylor Swift y tener que verla así por todos lados pic.twitter.com/eesIHei60V — 🧡 (@thecclovers) November 30, 2023

Al encuentro de Travis Kelce

Luego de permanecer 12 horas en la premiere de Beyoncé, Taylor Swift salió de Londres en su jet privado para dirigirse a Kansas y estar con su novio Travis Kelce. La artista fue captada por algunos fans y las imágenes causaron furor en las redes sociales.

Antes de trasladarse a Londres, Swift estuvo al lado del jugador de los Chiefs y su nueva mejor amiga, Brittany Mahomes.

Te recomiendo ver este video

VIDEO VIRAL | Así fue la experiencia de una joven que asistió al concierto de Taylor Swift en Brasil: “Era el infierno”. (Video: TikTok @justunalectoramas)