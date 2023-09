Esta es una historia de lucha y de no rendirse jamás frente a lo que muchos especialistas les decían. Stephanie Freels y su esposo Graham viven hoy el momento más feliz (y algo caótico) al tener en sus brazos a cinco bebés que nacieron cuando ella tenía 27 semanas de gestación. Tras batallar durante años contra la infertilidad le dieron la bienvenida a sus quintillizos en Phoenix. Este es su caso que se volvió viral en Estados Unidos, pues tras 11 semanas en el hospital, por fin toda la familia está junta en su hogar en Washington.

Adelyn, Eliana, Linnea, Fisher y Harper nacieron el 4 de junio tras una cesárea de emergencia en el Hospital y Centro Médico Dignity Health St. Joseph’s de Phoenix, Arizona, convirtiéndose en el mejor regalo para sus padres.

Stephanie, de 27 años, y Graham Freels, de 29, soñaban con ser padres desde que se casaron hace 5 años y tras muchos años de lucha, lograron un embarazo, pero quíntuple. Su fecha de parto estaba programada para el 1 de septiembre, pero los bebés tenían otros planes.

El nacimiento de los 5 bebés

Cuando Stephanie Freels se despertó el 4 de junio, se sentía más adolorida de lo habitual. Tras sentir que “se me cayó el tapón muchoso” entendió que estaba en labor de parto. Fue ahí que su esposo Graham, se puso “como loco” y empezó a correr de un lado a otro guardando ropa en una bolsa de viaje. Y es que no estaban listos del todo porque aún se encontraba en la semana 27 de su embarazo y esperaban llegar a la 34. Mi médico me dijo: ‘Vas a tener a estos bebés esta noche’”, recordó en entrevista con Today.

Los pequeños “no hicieron mucho ruido” al nacer, algo que generó ansiedad en el padre quien no la pasó nada bien. “Empecé a perder audición. Básicamente me quedé sordo (...) Miré a Stephanie y vi algunas cosas (...) y entonces empecé a sentir un hormigueo y calor, miré a la enfermera y le dije: ‘Voy a caerme’”, contó. Luego su esposa agregó que “Yo no necesitaba la máscara de oxígeno en ese momento, así que se la dieron a él”.

HISTORIA VIRAL | Stephanie Freels tuvo una cesárea de emergencia el 04 de junio y Graham estuvo siempre a su lado, aunque más nervioso que ella. (Foto: @wearethefreels / Instagram)

Stephanie Freels recordó que “pudimos ver a todos los bebés antes de que se los llevaran para la unidad de cuidados intensivos de recién nacidos. Fue increíble”. Si bien “ninguno de ellos necesitaba un respirador artificial”, recién los pudo tener en sus brazos un después, es decir, el 13 de julio. “No pude creer que todos ellos estaban dentro de mí”, aseguró.

El proceso para quedar embarazada

La pareja que soñaba con ser padres, pero se enfrentaba a la infertilidad, encontró en la inseminación intrauterina (IUI, en inglés) una esperanza. Realizaron el procedimiento en 2022 sabiendo que había una posibilidad de múltiples bebés. Fue en el cuarto intento cuando el IUI funcionó y ella descubrió que estaba embarazada el 23 de diciembre de ese año.

“Tuvimos personas que rezaron sin parar, y creo que esa es la principal razón de que los quintillizos estén aquí”, dijo la feliz madre que describió su embarazo como “perfecto” pese a las náuseas, pies hinchados y las 4,500 calorías al día que debía comer.

HISTORIA VIRAL | "Fue uno de los momentos más locos de nuestras vidas", dijo Stephanie Freels tras la ecografía que confirmaba 5 bebés en camino. (Foto: St. Joseph's Hospital and Medical Center / Facebook)

Hoy todo es felicidad para ellos, aunque las malas noches recién les están pasando factura, pues tras 76 días en la unidad de cuidados intensivos en St. Joseph’s Hospital and Medical Center, los bebés fueron dados de alta el 27 de agosto y los Freels volaron de vuelta a casa en Washington. Según contaron, los pequeños “durmieron todo el tiempo” y el viaje en avión “no pudo ser mejor”.