Tres jóvenes españolas se llevaron la sorpresa de su vida en un bar de Malibú (California, Estados Unidos). Todo porque ahí decidieron tomar vino sin imaginar la cuenta que recibirían después. Realmente se quedaron en shock.

Aitana Soriano, una de las chicas, se encargó de dar a conocer lo sucedido a través de un video viral publicado en su cuenta de TikTok (@aitanaasoriano). En el clip, ella explicó que todas aceptaron quedarse en el puerto de Malibú para pasar un excelente momento bebiendo vino en la noche; sin embargo, eso acabó siendo una “mala idea”.

Y es que ninguna esperó que por tres copas de vino se tendría que pagar 69 euros. Pero lo más curioso es que solo una de las jóvenes iba a acabar perjudicada, ya que se había comprometido a pagar las bebidas, claro está, sin saber el monto final. Es por eso que todas se comenzaron a reír.

Mira aquí el video viral

Una de ellas estuvo decidida a tomarse todo el vino que le sirvieron

“Yo me la voy a acabar porque, aunque no tenga más sed, esto no me lo puedo dejar así”, recalcó Aitana en ese momento. “En fin, es que me río por no llorar”, se lee en la descripción de su publicación realizada en TikTok.

El video viral ya tiene más de 300 mil reproducciones. Muchos usuarios señalaron, a modo de broma, que por ese precio se llevaban la copa y se tomaban hasta la última gota. Otros, en tanto, se dedicaron a recalcar que en Malibú las bebidas son caras.

