El antiguo dicho de que el perro se comió la tarea es una historia tan antigua como el tiempo. Pero para una pareja de Pensilvania, Estados Unidos, la expresión de alguna manera se hizo realidad y les costó brevemente miles de dólares. La historia es viral en las redes sociales.

Clayton y Carrie Law habían sacado dinero para realizar un proyecto de mejoras en el hogar y dejaron el sobre de dinero en la encimera cuando su perro, Cecil, decidió que era hora de un bocadillo muy caro.

“Caminaba por la casa haciendo cosas y volví, y de repente, entré y vi a Cecil parado sobre un montón de dinero mutilado, básicamente”, dijo Clayton Law con una risa. Los Laws aseguran que Cecil nunca, en sus siete años de vida, se subió a la encimera y suele ser más bien un perezoso sofá de papas.

“Esto fue bastante impactante”, dice Carrie Law acerca de su perro de 100 libras. “Nunca le ha interesado”. Clayton Law dice que estaban “incrédulos”. “Fue tan fuera de lo común que simplemente no parecía real”, dice.

El perro parecía bien al principio, hasta la mitad de la noche cuando los Laws fueron despertados por un sonido que todo dueño de perro conoce demasiado bien: las arcadas de su mascota a punto de vomitar.

“Cuando escuchas eso, reaccionas de inmediato, así que salí de la cama y me aseguré de que no vomitara en ningún lado. No fue genial”, dice Clayton Law. “Y luego fui a recogerlo... y me di cuenta: ‘Hay muchos billetes de $100 y $50 medio comidos aquí’”.

La desagradable forma en que recuperaron el dinero

Esa noche fue la primera de muchas en los próximos días en las que los Laws tuvieron la desafortunada tarea de tamizar a través de los desechos corporales de su perro.

Lograron encontrar la mayoría de los billetes a través de esta desagradable tarea, lavando y clasificando cuidadosamente las piezas para volver a unirlas. “Llegamos a este punto... (de) rendimientos decrecientes”, dice Clayton Law. “Simplemente decidimos dar por terminado después de dos o tres días”.

Ensamblaron tantos billetes como pudieron: tenían que tener más del 50% de cada billete para recuperar su dinero, y su banco los cambió. Al final, lograron recuperar $3,550, dicen. “Fue un rompecabezas caro”, se ríe Clayton Law.

El banco fue “muy amable al respecto”, dice Carrie Law, y les dijo que esto sucede todo el tiempo.

“Dijeron que en realidad sucede bastante porque el dinero simplemente recoge tantos olores, especialmente si se usa en la industria alimentaria”, dice. “Supongo que los perros se dan cuenta de eso, tienen un sentido del olfato tan bueno, y algo al respecto simplemente lo volvió loco”.

Su proyecto original de mejoras en el hogar, una nueva cerca, aún no ha sucedido del todo, pero por ahora, se conforman con otro: crear arte con las piezas restantes del dinero que no pudieron volver a unir.

Los Laws también compartieron la historia de Cecil en redes sociales, donde se volvió viral.

“Estamos felices de que la historia haga reír a la gente”, dice Carrie Law. “Creo que mucha gente puede relacionarse con esto porque todos hemos tenido una mascota o un niño que ha hecho algo tonto de alguna manera y simplemente no puedes enojarte con ellos. Simplemente tienes que amarlos de todos modos”.

