Recientemente, una joven compartió detalles de su experiencia tras obtener la visa que le permite ingresar como turista a los Estados Unidos. Mediante un video subido a TikTok, reveló la estrategia y las claves que le permitieron tener éxito durante la entrevista en el consulado. Asimismo, dio a conocer las cosas que deberías evitar en caso desees tramitar el documento en cuestión.

Según la usuaria Goty (@got_249), pudo conseguir la visa de turismo estadounidense en su primer intento tras una espera de casi dos años desde que inició el trámite. Durante su tiempo en la sala de entrevistas, notó los motivos que llevaron al fracaso a otros solicitantes.

Para ella, la pregunta sobre el motivo del viaje resulta fundamental. “Incluso personas con perfiles impresionantes, altos ingresos y posiciones destacadas se ponían nerviosas al responder esta pregunta”, explicó. La seguridad al abordar esta interrogante fueron determinantes en su caso, destacando su experiencia en viajes internacionales anteriores que había realizado.

Para Goty, aquellos que respondían de manera correcta, concisa y tranquila tenían mayores posibilidades de recibir la visa. Contrariamente, aquellos que se explayaban, respondían incorrectamente o intentaban persuadir al cónsul aumentaban las posibilidades de que fueran rechazados.

“De hecho, sentí lástima por ellos, porque tenían que escuchar tremendas salvajadas de respuestas. Yo nomás en un ratito, ya quería salir disparada de ahí, pero imagínense estar horas y horas con lo mismo”, señaló la joven, al hablar sobre el mito de que los agentes consulares “son malos” de antemano.

Cabe agregar que, a pesar de los perfiles aparentemente calificables, las razones detrás del rechazo a menudo permanecen desconocidas para otros solicitantes. “No sabes por qué le niegan la visa a alguien, cada persona es diferente”, asegura.

“Respiren, respondan tranquilos, que les van a dar la visa. No se emocionen, no traten de convencer al cónsul de que no van a hacer otra cosa, porque al contrario más bien los perjudica”, indica la usuaria, cuyo clip superó las 2 millones de reproducciones.

Claves para obtener la visa americana

Además, recomendó realizar un análisis detallado del formulario proporcionado durante el proceso de solicitud de la visa estadounidense. Señaló que, en ocasiones, las personas enfrentan complicaciones al recordar fechas específicas, nombres y lugares.

“Si tú no dices lo que has puesto en tu formulario, te niegan la visa, eso es todo lo que hay, no hay más”, advirtió.

En un segundo video, Goty reveló cómo fue la entrevista con el cónsul y algunas de las preguntas que le hicieron. Según su relato, la clave está en demostrar arraigo, es decir, demostrar que hay motivos para volver al país de origen.

“La primera pregunta que me hicieron fue ‘¿a qué te dedicas?’, a lo que respondí mi profesión, mi puesto de trabajo y dónde. Luego, me preguntaron ‘¿cuántos años estás trabajando ahí?’. Le dije literal la cantidad de años. ‘¿Estado civil?’ Soltera, pero comprometida, tal cual, porque sí me voy a casar. Luego. ‘¿dónde vives?’. Le dije directo dónde… Eso es arraigo”, agregó.

¿Por qué le niegan la visa para Estados Unidos a un solicitante?

Las solicitudes de visa para Estados Unidos pueden encontrarse con la negativa debido a una variedad de razones. Entre estas se incluyen la carencia de conexiones sólidas con el país de origen, recursos económicos insuficientes, antecedentes penales o de inmigración, información inexacta o inconsistente, propósitos de viaje poco definidos, historial de solicitudes previas rechazadas, falta de documentación adecuada, ausencia de intención de retorno y modificaciones en las políticas de inmigración.

Estos criterios son evaluados minuciosamente durante el proceso de solicitud, lo que subraya la importancia de una preparación meticulosa y precisa al buscar una visa para ingresar a Estados Unidos.

La decisión de negar una visa se basa en la evaluación individual de factores y pruebas presentadas por el solicitante, y está a cargo del oficial consular.

