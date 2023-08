Spencer Bryant, como millones de personas en el mundo, ha experimentado de primera mano lo difícil que es encontrar un trabajo en el siglo XXI, pues pese a postular en incontables ocasiones, en todas estas el resultado no solo fue negativo, sino también desalentador para su moral, por lo que decidió acudir a TikTok para hacer catarsis y su testimonio se volvió viral con opiniones encontradas de la comunidad.

76th Street Official (@76thstreetofficial) nos cuenta la historia de la mujer de 27 años oriunda de Nashville, Tennessee (Estados Unidos), quien en marzo pasado fue despedida de su trabajo; desde entonces se encuentra en una búsqueda incansable de empleo como camarera yendo a 9 entrevistas, pero ninguna de estas la seleccionó.

Si bien hace de todo para mantener la actitud positiva, lo cierto es que tantos rechazos ha mellado su espíritu, al punto que confesó a Newsweek que se sentía derrotada por la abrumadora realidad.

Mira aquí el video viral

“Ha sido una experiencia mentalmente agotadora para mí. Me despidieron a principios de este año y el mercado competitivo ha hecho que sea muy difícil, inclusive, conseguir una entrevista de trabajo y mucho peor encontrar uno... no esperaba sentirme tan emocional, pero el peso de los últimos cinco meses me invadió de repente”.

De hecho, el video viral con más de 1.1 millones de vistas expone a Spencer hablando de su proceso junto a su amiga Haley Gold, donde fue del llanto al recordar cada rechazo, a la risa cuando trajo a la memoria aquella ocasión en que la desestimaron por ser “muy bonita”.

También contó que nunca pensó que su amiga (con quien tiene una banda llamada 76th Street, además de ser roomies) publicaría el video en Tiktok: “mi corazón siempre ha estado en nuestra carrera musical y, sin importar mi situación laboral, estoy orgullosa y emocionada por lo que está por venir”, dijo a Newsweek.

Le dan ánimos para no decaerse

La comunidad en TikTok le dio mucho apoyo en los comentarios: “el rechazo es una redirección, tu puerta se abrirá pronto”, “solicité más de 199 puestos de trabajo, obtuve respuestas negativas y cuando me estaba dando por vencido, recibí una oferta que se adaptaba a mí”, “el mercado laboral es una locura en este momento. No te contratarán si estás sobrecalificada o si eres nivel de principiantes”.

Spencer agradece toda la empatía que recibió: “muchos de los comentarios son de personas que comparten sus propias experiencias y pruebas al ser rechazados de sus trabajos... ver cómo la gente me animaba fue más de lo que podría esperar”, sentenció.

