El siguiente video viral es el terror de todo padre hecho realidad, pues un matrimonio de Oklahoma, Estados Unidos, envió a sus hijos de 5 años en un viaje de bus, pero lo pasaron de pesadilla al darse cuenta de que los menores bajaron en el paradero equivocado deambulando peligrosamente solos en el vecindario.

Kelly Mulholland (@kellymulholland95) se encargó de compartir lo que les pasó a sus pequeños y contó como ocurrió. Resulta que ella y su novio Jonathan Vanderlois esperaban que sus niños bajaran juntos en la parada de autobús.

De acuerdo a la tiktoker esto tuvo lugar el pasado lunes 21 de agosto y esperaban que los menores bajaran en Napa Valley Road y Bristol Park Boulevard, pero cuando el bus pasó llevaban una hora de retraso y no había rastro de los chicos: “mi peor pesadilla, literal, ocurrió”, dijo Kelly.

Mira aquí el video viral

Hablaron con el conductor que los recogió del jardín de niños, este no lo recordaba, pero un pequeño les aseguró que bajaron en la parada anterior. De inmediato, ambos se pusieron en acción: Kelly se movió hacia el paradero indicado, mientras Jonathan fue a la escuela primaria Charles Haskell.

Pero ¿Dónde estaban los pequeños? En el clip viral que tiene más de 4.1 millones de vistas vemos a los chicos sintiéndose perdidos yendo hacia la casa más cercana. Una cámara de timbre los graba y vemos que uno de estos está llorando al no saber dónde está su casa.

Cuando el vecino abre, escuchamos al hijo de Kelly preguntando entre sollozos: “¿me ayudarías a encontrar a mi mamá?”, pero en ese momento nuestra protagonista, acompañada de un grupo de vecinos comenzaron a tocar las puertas alrededor hasta que encontraron a los niños; estaban a tan solo unas casas más abajo.

“Estoy orgullosa de estos niños. Se alternaban tocando los timbres. Uno subía y el otro se quedaba en la acera para vigilar... no comparto esto para asustar a nadie, pero creo que es una advertencia. Debes enseñar a tus hijos qué hacer si esto sucede”.

De inmediato, miles de personas acudieron a la caja de comentarios: “cuando dijo ‘¿me ayudarías a encontrar a mi mamá?’ me puso en lágrimas. El miedo en su pequeña voz”, “soy conductor de bus escolar. No estamos permitidos de dejar niños de kínder o primer grado en un paradero sin sus padres”, “¡qué buen niño! Corre para buscar ayuda en vez de preguntar en las calles y eso es encomiable”, “esto me pasó cuando era más joven, me bajé en mi antigua casa. Mi mamá estaba furiosa y me transfirió a otra escuela”.

Gracias por visitarnos hoy. Espero que este contenido de video viral haya sido de tu agrado. Si deseas encontrar más contenido similar visítanos en Mag.elcomercio.pe. Te estaremos esperando.