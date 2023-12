Una joven mujer de Estados Unidos vivió un hecho poco esperado mientras adornaba su árbol de Navidad, pues había detectado la presencia de una zarigüeya y contó la travesía que vivió para capturar a este pequeño animal en su casa. De estar interesado en este momento viral de TikTok, hoy en Mag te contaré todos los detalles.

La persona que sufrió este ‘susto’ fue Brett, quien actualmente vive en el estado de Texas. En un primer video publicado en su cuenta (@brettbratt359), se detecta a la creadora de contenida un poco sorprendida cuando observó a este animal en dicho accesorio, pues desconoce cómo ingresó a su hogar.

“Literalmente, estoy enloqueciendo ahora mismo. No tengo idea cómo llegó esta zarigüeya a mi casa y hasta mi árbol (de Navidad). Simplemente no sé qué hacer. Que alguien me ayude”, fueron las palabras que dijo Brett en este clip.

@brettbratt359 I don’t understand how this thing is in my house right now. ♬ original sound - Brett

Pese a que no mostró cómo terminó dicho momento, la influencer difundió un segundo video explicando a sus seguidores lo que hizo para atrapar a la pequeña zarigüeya. Según lo relatado por ella misma, se encontraba sentada en su sofá mientras trabajaba en su computadora y, de manera inesperada, escuchó un estornudo.

En un primer momento, creyó que se trataba de cualquiera de sus mascotas, pero no visualizó a ninguno de ellos cerca. Es así que no le tomó importancia, hasta que nuevamente percibió el mismo sonido, pero con más fuerza. Entonces, se armó de valentía, inspeccionó la zona donde se encontraba y fue allí que notó una gran cola. “Simplemente me detuve porque estaba en shock. No sabía que era”, comentó.

Finalmente, descubrió que se trataba de una zarigüeya. La primera acción que realizó Brett fue llamar a su novio y él le recomendó que se coloque unos guantes de goma para que atrape al animal sin recibir daño en sus manos. En el primer intento, el roedor no tenía las intenciones de retirarse del árbol, pues se aferró totalmente.

En su segundo esfuerzo, la influencer aplicó un poco más de fuerza para desprenderlo del accesorio, consiguiendo que el animal cayera junto a otros adornos del árbol, pero se escondió debajo de un sofá. Después de varios intentos, logró atraparlo con sus manos.

“No fue malo ni agresivo, pero olía tan mal. Como amante de los animales, probablemente lo hubiera conservado si no oliera tan horrible”, culminó la mujer en su segunda grabación.

