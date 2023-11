En un extraordinario reencuentro que trasciende el tiempo y el espacio, un veterano de la Guerra de Vietnam y su antigua amiga por correspondencia finalmente se encontraron por primera vez, marcando un momento conmovedor en su conexión perdurable. La historia es viral en las redes sociales.

Ned Felder, capitán del Ejército durante la Guerra de Vietnam, entabló una relación improbable con Kristina Olson, una joven de Michigan, hace 56 años, cuando comenzaron a intercambiar cartas como amigos por correspondencia. La conexión única se inició cuando Olson, de 13 años en ese entonces, contactó a “cualquier soldado” luchando en la guerra como parte de un proyecto de las Camp Fire Girls, según un comunicado de prensa de la Universidad Estatal de Carolina del Sur.

La nota reflexiva adjunta a los artículos llegó casi por accidente a Felder, graduado de la Universidad Estatal de Carolina del Sur en 1959, quien rememoró la “orientación divina” de su conexión.

“Fue rico, emocional; alguien, una niña de séptimo grado, siendo capaz de corresponder con ella”, expresó Felder según el comunicado. “Creo que ese tipo de interacción entre soldados y civiles ocurrió en otras guerras. Me hizo sentir bien poder estar en contacto con alguien de vuelta a casa, además de mi familia”.

Pen pals o amigos por correspondencia

El tiempo pasó, y Olson y Felder continuaron su correspondencia, con el militar enviando a su amiga por correspondencia tarjetas de cumpleaños, un libro sobre Vietnam e incluso una muñeca inscrita con sus nombres.

“Solo ver algo que venía de Vietnam en ese momento —mi vida solía ser muy protegida, y mi escuela secundaria estaba en un huerto de manzanas—, así que cualquier cosa del mundo era increíble”, dijo Olson, quien ahora usa su nombre de casada, Feeney, según el comunicado.

Añadió: “Él me hizo querer ser una mejor persona, que es lo mejor que puedo decir de alguien. Me gusta estar cerca de personas que me hagan querer ser la mejor persona que pueda ser”.

Después de perder el contacto en la década de 1970, los dos se volvieron a conectar después de que Feeney contactara a la universidad para encontrar a Felder, quien había ascendido al rango de coronel y se desempeñaba como juez principal del Tribunal de Apelaciones Criminales del Ejército de los Estados Unidos.

VIDEO VIRAL | Amigos por correspondencia Ned Felder and Kris Feeney. (Foto: South Carolina State University)

Feeney dijo que las recientes muertes de su esposo e hijo la motivaron a ponerse en contacto con Felder, quien ahora está en sus mediados de los 80.

“Han sucedido muchas cosas en mi vida que me hicieron querer recordar cosas que eran importantes para mí”, dijo Feeney sobre sus pérdidas personales, según la universidad.

A principios de este mes, en el Día de los Veteranos, los antiguos amigos por correspondencia se reunieron por primera vez en la universidad. Durante su encuentro en persona, Feeney pudo decirle a Felder cuánto había influido en su vida.

En un video de su reunión especial compartido por la universidad, los dos se abrazaron varias veces. Y en un momento, el octogenario plantó un dulce beso en la frente de Feeney.

“¿Puedes imaginar algo de tu infancia o adolescencia, algo que era solo un enigma, convertirse en realidad?”, dijo Feeney. “Es increíble”.

Continuó: “Tengo todo lo que él me ha enviado, lo mostré a cualquiera en mi vida que significara algo para mí, así que mucha gente sabía de ti. Él es una de las personas más significativas que he conocido en el mundo”.

Felder añadió sobre su conexión inesperada: “No hubo requisito alguno para hacer lo que hicimos, y es real. Hubo una sensación de asombro, y aún hoy, simplemente supera esa sensación”.

