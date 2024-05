Hoy te traigo un acertijo visual muy dulce y que te permitirá conocer tus habilidades cognitivas. Desde que descubrí los retos visuales ingresé a un mundo totalmente desafiante donde cada día descubro una nueva habilidad y refuerzo mi agilidad mental. Debo confesar que he resuelto decenas de estos al punto que me animé a elaborar uno para Mag y que ya varios amigos intentaron resolver; sin embargo, el 97% de las personas fracasó. Y es que no todos están dispuestos a mirar los detalles más pequeños, ¿estás listo para encontrar a la abeja que se camufló muy bien entre los pomos de miel?. Eso sí, debes dar con la respuesta en tiempo récord porque solo dispones de 7 segundos. De seguro alcanzarás el éxito, pero antes te dejo estas pruebas de mi colega César Quispe para que te diviertas un rato: El reto visual que consiste en hallar a la mariquita en tan solo 8 segundos y Si indicas la cantidad exacta de triángulos, eres muy inteligente.

Imagen del acertijo visual: encuentra la abeja

Pongamos a prueba tu agilidad mental para demostrar que gozas de vista privilegiada. En esta ilustración que preparé para Mag escondí muy bien a una pequeña abeja entre los pomos de miel. Trata de ubicarla en el tiempo establecido. Ponte a prueba y diviértete de principio a fin.

ACERTIJO VISUAL | En esta imagen se esconde una abeja, ¿la podrás ubicar en menos de 7 segundos?. (Foto: Mag / Composición)

Solución del acertijo visual

Se acabaron los 7 segundos, ¿lograste resolver el acertijo visual? Estoy segura que diste con la solución y comprobaste tu agudeza visual, pero si no fue así, no te preocupes porque te dejo la respuesta. El insecto se encontraba en la parte inferior, justo sobre una flor.

ACERTIJO VISUAL | Aquí te revelo dónde estaba escondida la abeja entre los pomos de miel. (Foto: Mag / Composición)

