En el día a día nos encontramos con diversas situaciones que llaman nuestra atención, pero no siempre nos detenemos a fijarnos en los detalles. Hoy quiero que te tomes una pausa a tus actividades cotidianas y mejores tu agilidad mental. Para esto te traigo un acertijo visual que preparé para Mag y que tiene la particularidad de poner a prueba a tus ojos. Y es que desde que descubrí los retos visuales, estos se han vuelto mis favoritos para relajarme y seguir desarrollando mis habilidades, así que también quiero que te sumes a sus beneficios. En la imagen que te presentaré destacan varias rosas, pero un clavel está muy bien oculto entre ellas. Esta es tu oportunidad para demostrar que tienes vista privilegiada y deberás ubicarlo en menos de 5 segundos, ¿eres capaz de lograrlo estoy segura que sí, pero antes te dejo estos desafíos de mi colega César Quispe para que te diviertas un rato: El reto visual que consiste en hallar a la mariquita en tan solo 8 segundos y Si indicas la cantidad exacta de triángulos, eres muy inteligente.

Imagen del acertijo visual: encuentra el clavel

Tal como te lo conté, tu misión hoy es ubicar el clavel rosa que se encuentra muy bien escondido entre las rosas. Este acertijo que prepararé para Mag te permitirá comprobar que te fijas en los detalles y gozas de buena visión. La clave para resolverlo está en aplicar a tu intuición y razonamiento. No olvides que solo tienes 5 segundos para darme una respuesta. Ahora sí, es momento de mirar bien la imagen.

ACERTIJO VISUAL | Aquí te dejo a imagen donde un clavel está muy bien escondido entre las rosas, ¿puedes ubicarlo? (Foto: Pixabay / Mag / Composición)

Solución del acertijo visual

Si bien el clavel tenía el mismo color de las rosas, no era tan difícil ubicarlo; sin embargo, un gran porcentaje de participantes no logró superar el acertijo visual porque sintieron que el tiempo fue muy corto. Espero que sí tengas la respuesta correcta, pero si no es así, no te preocupes y descúbrela aquí.

ACERTIJO VISUAL | Aquí te revelo dónde estaba oculto el clavel entre las rosas. (Foto: Pixabay / Mag / Composición)

¿Este acertijo visual te pareció interesante porque te divertiste y/o aprendiste más sobre ti? Estos desafíos resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, por lo que garantizan entretenimiento sano. Si quieres participar en otras pruebas como esta, te cuento que hay una gran lista que puedes visualizar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más retos visuales en Mag, y listo. ¿Te animas?

5 acertijos visuales para encontrar objetos ocultos