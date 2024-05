El Día de la Madre es una fecha muy especial. Este domingo 12 de mayo se celebrará ello y por eso en Mag ya están apareciendo los retos visuales relacionados a progenitoras. Precisamente, el que motivó esta nota consiste en averiguar cómo una mamá supo que su hijo rompió la ventana de su casa. Si logras dar la respuesta correcta, eres una persona muy inteligente. ¡En serio! Confieso que a mí se me hizo muy difícil contestar bien, pero confío en que tú no tendrás ningún problema. Por cierto, no te olvides que en esta página web hay más pruebas sumamente divertidas, como las que ha compartido mi colega Nathaly Vizarreta. ¿Quieres que te mencione algunas? Pues está la que superarás si encuentras las 2 ‘B’ y la que resolverás si detectas las 3 diferencias entre 2 ilustraciones.

Imagen del acertijo visual

La imagen del acertijo visual permite apreciar cómo una madre regaña a su hijo por haber roto la ventana de la casa. Para que entres más en contexto, el joven le dijo que alguien de afuera había ocasionado que la pelota impactara con el vidrio y que, por ende, era inocente. Sin embargo, la progenitora sabe que eso no es verdad. Tú tienes que averiguar qué le hace creer que él le miente.

ACERTIJO VISUAL | Esta imagen muestra cómo una madre regaña a su hijo por haber roto la ventana de la casa. (Foto: genial.guru)

Solución del acertijo visual

Levanta la cabeza. Nada es de vida o muerte aquí. Si hoy fallaste, mañana triunfarás. De verdad. Para que no te quedes sin saber cómo la mamá supo que su hijo rompió la ventana de su casa, mira la siguiente imagen.

ACERTIJO VISUAL | En esta imagen se indica cómo la madre se dio cuenta que hijo rompió la ventana de la casa. (Foto: genial.guru)

¿Qué persona puede considerarse muy inteligente?

Una persona muy inteligente es toda aquella que tiene la capacidad de comprender, pensar, analizar, manejar mucha información y resolver problemas de gran dificultad. Muchos retos visuales que existen pueden revelar si alguien posee un alto coeficiente intelectual o no.

