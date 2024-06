De seguro lo has usado en más de una ocasión mientras conversas en WhatsApp y hoy se convierte en el protagonista de un reto visual que te hará dudar de tus habilidades de observación. Algo que me encanta de este tipo de desafíos es que muchas veces damos por sentado que la respuesta es fácil de ubicar hasta que nos topamos con la dura realidad. En esta ocasión me animé a crear un acertijo visual para Mag que no es nada sencillo de resolver, pero que te divertirá y pondrá a ejercitar tu mente y concentración. Tu misión en este juego es ubicar el emoji enojado diferente y solo tienes 7 segundos para lograrlo, ¿estás listo? Antes que empieces esta aventura, te recomiendo estos dos desafíos que preparó mi colega Nathaly Vizarreta quien también es experta en su elaboración: Encuentra los 15 gatos escondidos en 17 segundos y demuestra tu alto coeficiente intelectual y ¿Eres un lince? Encuentra la aguja escondida en esta imagen en solo 8 segundos.

Imagen del acertijo visual: encuentra el emoji diferente

En la ilustración notarás que hay una serie de emojis de diablitos en color morado. Todos están enojados, pero uno es diferente por un detalle muy sutil. La clave está en encontrarlo en solo 7 segundos para así demostrar que tienes vista de halcón y nada se te escapa. Esta tarea es muy competitiva, ¿estás preparado?

ACERTIJO VISUAL | A simple vista todos los emojis son iguales, pero un pequeño detalle te hará ganar. (Foto: Mag)

Solución del acertijo visual

Si llegaste a este punto de la nota, espero que ya tengas la respuesta y si no fue así, no te preocupes porque el acertijo no era nada sencillo. Más de un participante perdió porque no se fijó en un pequeño detalle que es el tono distinto del emoji enojado diferente. Ese pequeño dato fue crucial para demostrar su excelente visión. A continuación te dejo la respuesta para que compruebes si la tuya es correcta o notes en dónde está.

ACERTIJO VISUAL | Aquí te revelo cuál es el emoji enojado diferente. (Foto: Mag)

