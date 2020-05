Una imagen vale más que mil palabras pero un video del hecho al parecer no tiene precio. Eso lo sabe bien una mujer en Estados Unidos que se quedó sin trabajo y sin mascota tras protagonizar un lamentable episodio que se convirtió en viral en las redes sociales al discutir verbalmente con una persona del sexo opuesto.

En las imágenes, compartidas originalmente por un familiar del otro protagonista de la polémica y que fueron replicadas en Facebook por el programa Good Morning America, se observa a una mujer caucásica llamando a la policía denunciando a un hombre afroamericano que le había pedido que le pusiera la correa a su perro.

La mujer se encontraba en un área de Central Park, el famoso parque de la ciudad de Nueva York, conocida como ‘The Ramble’ en la que se requiere que los perros lleven correa. Melody Cooper, la hermana del hombre que filmó la confrontación, explicó que este último le pidió a la mujer que obedeciera el reglamento y que cuando ella se rehusó, comenzó a grabarla.

En el video que se hizo viral en Facebook se observa que el hombre le dice que no se le acerque, a lo que la mujer respondió amenazándolo con llamar a la policía diciéndoles que “un hombre negro” quería atentar contra su vida. En más de una ocasión, ella hace mención de la raza del hombre y exigió al 911 que “envíe policías de inmediato”.

“Hay un afroamericano que me está grabando y amenazándome tanto a mí como a mi perro”, se le oye decir en el video viral de Facebook , que en ningún momento evidencia tales acusaciones; sin embargo, se observa a la mujer jalando al perro del collar en vez de ponerle la correa mientras duraba la llamada.

PAGÓ CARAS LAS CONSECUENCIAS

La disputa por un perro sin correa que se convirtió en un incidente racial terminó con la mujer despedida de su trabajo en Franklin Templeton, una compañía de manejo de inversiones. En un comunicado, la empresa señaló que “tomó la decisión de cesar con efecto inmediato a la colaboradora involucrada” debido a que “no toleran el racismo”.

Y eso no es todo ya que la mujer se quedó sin el can al que no quería ponerle la correa. En una publicación de Facebook , la organización Abandoned Angels Cocker Spaniel Rescue, Inc. escribió que la dueña de la mascota del video viral “voluntariamente entregó al perro mientras este asunto es resuelto”.

Mientras que el hombre que grabó a la mujer, identificado como Chris Cooper, su hermana Melody dijo a través de su cuenta de Twitter que se encuentra sano y salvo. Las autoridades informaron que los policías que respondieron el reporte de un asalto determinaron que se trató de una “disputa verbal” y nadie resultó arrestado o intervenido.

OFRECE DISCULPAS PÚBLICAS

En una entrevista con NBC New York, la protagonista del video viral de Facebook se disculpó “sincera y humildemente” por su comportamiento “con todos, especialmente con ese hombre, su familia” y se refirió a los aspectos problemáticos de ser una mujer caucásica que llamó a la policía para denunciar a un hombre afroamericano.

“Cuando pienso en la policía, me siento bendecida. Me di cuenta, especialmente hoy, que pensaba que [la policía] era una agencia de protección, y desafortunadamente, esto causó que me percatara que hay mucha gente en este país que no tiene ese lujo”, finalizó la avergonzada mujer.

