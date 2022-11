El Mundial de Qatar 2022 sigue su curso. Tras el debut de la selección de México, la conductora Mariazel Olle Casals causó gran preocupación entre sus fanáticos por una terrible anécdota que vivió en la nación de Medio Oriente. Rápidamente el caso se viralizó.

A través una historia de Instagram, Mariazel, quien se encuentra realizando la cobertura de Qatar 2022, aseguró que su experiencia en tierras árabes marchaba con normalidad; pero, todo cambió cuando presenció cómo un conductor atropelló de manera deliberada a un gato.

“Atropellaron en mis narices a un gato”

A pesar del accidente, el chofer no se detuvo y continuó su recorrido, según relató la actriz y conductora de TUDN entre lágrimas: “Atropellaron en mis narices a un gato. Les juro que la persona tuvo tiempo de frenar, yo me puse en el camino, pero vi que no iba a frenar y se lo llevó”.

Asimismo, Olle Casals cuestionó que “exista gente así con esa diferencia”. “Obviamente si tu vida corre peligro y no puedes frenar, haces lo que tienes que hacer, pero si de verdad puedes evitarlo, hazlo ¡car***!”, agregó.

Mira aquí el video viral

Entre lágrimas, Mariazel relata terrible experiencia en #Qatar2022 pic.twitter.com/GmjNFAznzU — Lo + viral (@VideosVirales69) November 23, 2022

Si bien Mariazel no reveló el final de la desagradable anécdota en la que se vio envuelta, la story desató un sinfín de comentarios en las redes sociales. “Es lo que pasa cuando ya no hay humanidad”, indicó un cibernauta.

Otro internauta también apuntó en esa línea: “Siempre hay estúpidos que por traer un carro se sienten dueños de todo”. En cambio, algunos usuarios la criticaron por “usar las redes para hacerse notar”.

