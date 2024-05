“Que la fuerza te acompañe” es una frase que se escuchó por primera vez en ‘Star Wars’, una franquicia que fue creada por el cineasta estadounidense George Lucas. Debido al impacto generado por esa combinación de palabras, muchos fanáticos de la ‘Guerra de las Galaxias’ acordaron establecer el 4 de mayo como el ‘Star Wars Day’ (’Día de Star Wars’, en español), utilizando una singular variación de la frase anteriormente indicada, pero en inglés: “‘May the 4th be with you’” (“que el cuatro de mayo esté contigo”). Debido a que ya falta poco para esa fecha, decidí mostrarte un reto visual en el que debes ubicar a un panda entre los ‘troopers’. Sí, esos soldados que usan singulares cascos y que aparecieron en distintas películas de la saga. Pero ten cuenta que nada más se te brinda 7 segundos para realizar la tarea. ¡Esfuérzate al máximo para superar el desafío!

Imagen del reto visual

En la imagen del reto visual hay un gran número de ‘troopers’. Si bien no parece que colocaron a un panda en la ilustración, realmente sí lo pusieron. Abre bien los porque es fundamental que prestes bastante atención a los detalles para cantar victoria en el desafío.

RETO VISUAL | Esta imagen te muestra muchos tipos de ‘troopers’. Encuentra al panda que está entre ellos. (Foto: jagranjosh.com / Reddit)

Solución del reto visual

No te sientas mal por no haber superado este reto visual. Recuerda que todo es un juego. Levanta la cabeza. La vida continúa. Para que sepas dónde está el panda, mira la siguiente imagen. Ahí se revela la solución del reto visual.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica la ubicación del panda. (Foto: jagranjosh.com / Reddit)

¿Cómo son los retos visuales muy difíciles de superar?

Si bien hay retos visuales muy fáciles de resolver, también existen los que son sumamente difíciles de superar. Hay que tener en cuenta que los más complicados siempre van a exigirte al máximo. Es decir, si no te esfuerzas bastante, te será imposible cantar victoria. Por lo general, los que pertenecen a ese grupo son los que poseen un límite de tiempo, pero también hay desafíos que no necesitan ello para ‘causar problemas’ a los usuarios.

