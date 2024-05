El aburrimiento puede malograr el día de cualquiera. En mi caso, para evitar que eso suceda, trato de mantenerme entretenido todo el tiempo, ya sea con temas relacionados a mi trabajo, al estudio e incluso en mis ratos libre. Justamente, ahí yo aprovecho para participar en los retos visuales que hay en Mag. Mi colega Nathaly Vizarreta ha compartido muchos de los que están ahí y todos son muy divertidos. ¿Quieres que te mencione algunos? No hay problema. Por ejemplo, está el que consiste en encontrar las 2 ‘B’ entre las ‘R’ y el que solo podrás superar si ubicas al dueño de un caballo. Si deseas uno más, te recalco que el que motivó la creación de esta nota también es una buena opción para ti. Aquí la misión es ubicar al guante sin par en la imagen de abajo, pero ten en cuenta que solo cuentas con 8 segundos para hacerlo.

Imagen del reto visual

En la imagen del reto visual se puede apreciar bastantes guantes. Solo uno no tiene par. Es decir, es único. Abre bien los ojos para que lo puedas localizar rápidamente. Si te distraes a la hora de buscar, estarás más cerca de perder que de ganar.

RETO VISUAL | Esta imagen te muestra muchos guantes. Indica cuál no tiene par. (Foto: genial.guru)

Solución del reto visual

¿Los 8 segundos que se brindan no son suficientes para que halles el guante sin par? No hay problema. El mundo no se acabará simplemente porque eso pasó. Tranquilo(a). Si quieres saber dónde está la mencionada prenda para cubrir la mano, mira la siguiente imagen.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica la ubicación del guante sin par. (Foto: genial.guru)

¿Este reto visual te pareció interesante porque te divertiste y/o aprendiste más sobre ti? Estos desafíos resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, por lo que garantizan entretenimiento sano. Si quieres participar en otras pruebas como esta, te cuento que hay una gran lista que puedes visualizar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más retos visuales en Mag, y listo. ¿Te animas?

¿Cómo son los retos visuales muy difíciles de superar?

Si bien hay retos visuales muy fáciles de resolver, también existen los que son sumamente difíciles de superar. Hay que tener en cuenta que los más complicados siempre van a exigirte al máximo. Es decir, si no te esfuerzas bastante, te será imposible cantar victoria. Por lo general, los que pertenecen a ese grupo son los que poseen un límite de tiempo, pero también hay desafíos que no necesitan ello para ‘causar problemas’ a los usuarios.

